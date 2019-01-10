МИД вызвал посла Японии: грубо искажаете суть переговоров по Курилам

9 января посол Японии в России Кодзуки был приглашен в МИД России, сообщили в ведомстве.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Моргулов заявил послу, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре.
Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования.
В данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами.
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грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/10/399309-mid-vyzval-posla-yaponii-grubo-iskazhaete-sut-peregovorov-po-kurilam
А разве в этой декларации речь не о возврате двух островов????
Или не вовремя инфа слита, соловьи с киселями еще не отформатировали головы расеян под эту инфу?
Япы просто не в курсе как работает машина пропаганды в РФии…
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«Важным моментом Декларации была судьба острова Шикотан и островов Хабомаи: они должны были быть переданы Японии после подписания мирного договора»
Факт:
РФ не хочет подписывать мирный договор на таких условиях.
Если в далеком 1956 Николай Булганин прогнулся под япов, то сегодня Путин этого не сделает.
Все, утритесь своей декларацией и забудьте ее: никогда ее в таком виде не примут и никому ничего не отдадут!
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Декларация — не закон, даже не документ! Так, собирались встретиться обсудить позиции сторон. «Есть ли жЫзнь на Марсе?!»№, кароч!
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Заметьте: как только штаты подключились к Курилам — сразу пошло активное продавливание в СМИ этой темы и обсасывание различных сценариев.
А суть то проста:
— Япония конечно не прочь забрать себе, да кто ж даст то…
— Штаты хотят помочь японии чтобы заручиться их поддержкой и давить вместе на Китай — сами то уже не справляются. Говорят об этом кстати открыто
— Россия ничего не собирается никому отдавать и даже не обсуждает такие вбросы.
вот собственно и все….
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Для нас, нормальных людей, всё! Но порохоботы с местного подполья не успокаиваются!
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Учи матчасть…
«Памятная записка советского правительства от 27 января 1960 г.
19 января с. г. подписан так называемый «Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности» между Японией и США. Содержание этого договора серьезно затрагивает положение на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана и тем самым интересы многих государств, расположенных в этом обширном районе, в первую очередь, конечно, таких непосредственных соседей Японии, как Советский Союз и Китайская Народная Республика.
По этому договору пребывание иностранных баз, вооруженных сил и наличие военных на японской территории вновь закрепляется на длительный период с добровольного согласия правительства Японии. В соответствии со статьей шестой указанного договора Соединенным Штатам Америки «разрешается, чтобы их сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы пользовались обслуживанием и объектами в Японии». Имеющиеся в договоре оговорки относительно консультаций о его выполнении не могут скрыть того факта, что Япония может быть вовлечена в военный конфликт помимо воли японского народа.
Увековечение договором фактической оккупации Японии, предоставление ее территории в распоряжение иностранной державы, отрыв от Японии островов Окинава и Бонин, неизбежно вытекающая из положений договора военная, экономическая и политическая зависимость Японии — все это вызывает законный вопрос, что же в действительности останется от суверенитета Японии после вступления в силу договора? Уже тот факт, что в Японии будут и впредь стоять иностранные войска, означает, что страна ограничена в своих действиях.
Советское правительство всегда готово оказать полную поддержку таким шагам Японии, которые будут направлены на обеспечение условий для ее мирного независимого развития. Советский Союз по-прежнему готов предоставить совместно с другими державами необходимые гарантии нейтралитета Японии. Правительство СССР, как известно, высказалось за заключение договора мира и дружбы между СССР, КНР и Японией, согласившись с участием в нем США и других тихоокеанских государств. Советское правительство неоднократно подчеркивало, что Советский Союз стремится к налаживанию действительно добрососедских отношений с Японией, расширению взаимовыгодных торговых, культурных и других связей, которые способствовали бы сближению между Японией и СССР в интересах японского и советского народов.
Но Советский Союз не может, разумеется, проходить мимо такого шага, как заключение Японией нового военного договора, подтачивающего устои на Дальнем Востоке, создающего препятствия развитию советско-японских отношений. В связи с тем, что этот до-говор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана.
Соглашаясь на передачу Японии указанных островов после заключения мирного договора, Советское правительство шло навстречу пожеланиям Японии, учитывало национальные интересы японского государства и миролюбивые намерения, выражавшиеся в то время японским правительством в ходе советско-японских переговоров. Но Советское правительство, учитывая, что новый военный договор, подписанный правительством Японии, направлен против Советского Союза, как и против Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками. Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 г.»
Источник: «Известия» от 29 января 1960 г.
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