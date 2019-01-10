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15 млрд рублей потратит на соцподдержку в 2019 году власть Новосибирской области

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15 млрд рублей потратит на соцподдержку в 2019 году власть Новосибирской области

Размеры социальных выплат в регионе с 1 января проиндексированы на 4%, в соответствии с коэффициентом инфляции. Изменения коснутся более 800 тыс. жителей региона.

10.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
15 млрд рублей потратит на соцподдержку в 2019 году власть Новосибирской области

Некоторый выплаты увеличатся

О ключевых изменениях в порядке социальной поддержки жителей региона рассказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов на брифинге 9 января.

«Министерством предоставляется 147 мер социальной поддержки, 36 из них – выплаты семьям с детьми. В текущем году на финансирование мер поддержки заложено более 15 млрд рублей. Изменения коснутся более 800 тысяч жителей региона, при этом уже с 3 января новосибирцы начали получать выплаты в новых размерах. Отмечу, что в 2018 году из консолидированного бюджета на выплаты было направлено более 13 млрд рублей», – подчеркнул Ярослав Фролов.

В соответствии с законом «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с 1 января 2019 года региональные выплаты, носящие системный характер, проиндексированы на коэффициент инфляции (4%). Индексация выплат, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, осуществляется на основании соответствующих постановлений правительства РФ и будет произведена позднее после их опубликования.

Так, впервые будет проиндексирована региональная мера социальной поддержки – областной семейный капитал, сумма которого составляла 100 тысяч рублей. Напомним, право на распоряжение областным семейным капиталом наступает не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.

Исключение составляют меры социальной поддержки, размер которых зависит от величины прожиточного минимума. В эту категорию попадает ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка до полутора лет (ФЗ от 28.12.2017 №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»). В связи с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2018 года оказалась меньше, чем в 2017 году (11 545 рублей), начиная с 01.01.2019 размер выплаты для вновь обратившихся граждан составит 11 358 рублей.

Аналогичная ситуация по ежемесячной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Закон Новосибирской области от 06.10.2010 №533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области»). Размер данной выплаты определяется по третьему кварталу предшествующего года. Сумма в 2019 году составит 11 145 рублей вместо 11 272 рублей.

В министерстве работает телефон горячей линии 8-800-100-00-82.

 


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