Мэр Бердска: Замглавы по экономике сдвинула разработку генплана города

Жанна Шурова 29 мая 2018 года назначена вице-мэром Бердска по экономике
В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.
Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.
Вопрос: Как вы оцениваете работу замглавы Жанны Шуровой? Какие вопросы экономического развития города ей удалось решить за полгода?
Ответ: Жанна Шурова работает в должности заместителя главы администрации по вопросам экономического развития около полугода. За такой короткий срок мне еще рано делать какие-либо публичные промежуточные оценки ее деятельности по решению вопросов местного значения, в том числе вопросов экономического развития Бердска.
Хотя хочу отметить, что при ее непосредственном участии удалось сдвинуть с места давно назревший вопрос по разработке генерального плана Бердска, а от его разработки напрямую зависит социально-экономическое развитие нашего города. Кроме того, при непосредственном участии Жанны Сергеевны, заложена основа и начата работа над документами стратегического планирования для города Бердска на длительный период. Это «Стратегия социально-экономического развития до 2030 года» и «План мероприятий по реализации стратегии».
Так что, начало есть, а подводить итоги и результаты работы Жанны Шуровой, давать оценку ее работе вместе со мной будут граждане города по истечении одного года работы Жанны Сергеевны в должности моего заместителя по вопросам экономического развития.
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Уважаемая редакция, такую информацию необходимо проверять. Конкурс на разработку генплана (извещение № 0851300000118000098) объявлен 30.03.2018 (zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0851300000118000098), т.е 9 месяцев назад. Полгода и 9 месяцев, есть разница?
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