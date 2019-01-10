КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю
Продам 1-ю
Продам
Продам 3 к.кв. в Микрорайоне!!!
Продам 1к квартиру на ул. Пионерская 13
Продам студию
Продам комнату на ул. Вокзальная 54
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Замерзали ночью четверо рыбаков на Обском море под Бердском

Санкции: самолет МС-21 остался без композита для крыла

Мертвым нашли высокопоставленного полицейского в Новосибирске

Набор для введения инсулина попал в льготный список

В тяжелом состоянии положили двоих пациентов с ОРВИ в ЦГБ Бердска

Инструкция: Новые правила налогообложения на недвижимость в 2019 году

Запрещающий передачу Курил законопроект рассмотрит Госдума

Сибирскому полпреду покажут производство обоев и кадетский корпус в Бердске

Рогозин прокуратуре РФ: нужно действовать, а не рассказывать обывателю, как все у других плохо

15 млрд рублей потратит на соцподдержку в 2019 году власть Новосибирской области

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Мэр Бердска: Замглавы по экономике сдвинула разработку генплана города

Евгений Шестернин отметил, что благодаря работе Жанны Шуровой заложена основа стратегии развития города. Но оценку ее деятельности дадут и горожане.(ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

10.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Мэр Бердска: Замглавы по экономике сдвинула разработку генплана города

Жанна Шурова 29 мая 2018 года назначена вице-мэром Бердска по экономике

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Как вы оцениваете работу замглавы Жанны Шуровой? Какие вопросы экономического развития города ей удалось решить за полгода?

Ответ: Жанна Шурова работает в должности заместителя главы администрации по вопросам экономического развития около полугода. За такой короткий срок мне еще рано делать какие-либо публичные промежуточные оценки ее деятельности по решению вопросов местного значения, в том числе вопросов экономического развития Бердска.

Хотя хочу отметить, что при ее непосредственном участии удалось сдвинуть с места давно назревший вопрос по разработке генерального плана Бердска, а от его разработки напрямую зависит социально-экономическое развитие нашего города. Кроме того, при непосредственном участии Жанны Сергеевны, заложена основа и начата работа над документами стратегического планирования для города Бердска на длительный период. Это «Стратегия социально-экономического развития до 2030 года» и «План мероприятий по реализации стратегии».

Так что, начало есть, а подводить итоги и результаты работы Жанны Шуровой, давать оценку ее работе вместе со мной будут граждане города по истечении одного года работы Жанны Сергеевны в должности моего заместителя по вопросам экономического развития.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Замерзали ночью четверо рыбаков на Обском море под Бердском Санкции: самолет МС-21 остался без композита для крыла Полпред 11 января приедет в Бердск

(1) Комментарий

  1. житель Бердска

    Уважаемая редакция, такую информацию необходимо проверять. Конкурс на разработку генплана (извещение № 0851300000118000098) объявлен 30.03.2018 (zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0851300000118000098), т.е 9 месяцев назад. Полгода и 9 месяцев, есть разница?

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика