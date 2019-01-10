Мэр Бердска: Замглавы по экономике сдвинула разработку генплана города

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.



Вопрос: Как вы оцениваете работу замглавы Жанны Шуровой? Какие вопросы экономического развития города ей удалось решить за полгода?

Ответ: Жанна Шурова работает в должности заместителя главы администрации по вопросам экономического развития около полугода. За такой короткий срок мне еще рано делать какие-либо публичные промежуточные оценки ее деятельности по решению вопросов местного значения, в том числе вопросов экономического развития Бердска.

Хотя хочу отметить, что при ее непосредственном участии удалось сдвинуть с места давно назревший вопрос по разработке генерального плана Бердска, а от его разработки напрямую зависит социально-экономическое развитие нашего города. Кроме того, при непосредственном участии Жанны Сергеевны, заложена основа и начата работа над документами стратегического планирования для города Бердска на длительный период. Это «Стратегия социально-экономического развития до 2030 года» и «План мероприятий по реализации стратегии».

Так что, начало есть, а подводить итоги и результаты работы Жанны Шуровой, давать оценку ее работе вместе со мной будут граждане города по истечении одного года работы Жанны Сергеевны в должности моего заместителя по вопросам экономического развития.