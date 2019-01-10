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Инструкция: Каков размер возрастной надбавки к пенсии в 2019 году

С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году.

10.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Инструкция: Каков размер возрастной надбавки к пенсии в 2019 году

ПФР утверждает, что пенсии растут

Как пояснили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше. Правда, только в том случае, если человек получает страховую пенсию по старости. Фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Для этого ничего не нужно делать: перерасчет произойдет автоматически. 5334 рубля — это как раз размер фиксированной выплаты (в 2018 году он составлял 4892 рубля).

Но если пенсия социальная или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Также пенсию по возрасту не увеличивают инвалидам I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.

Кроме увеличения фиксированной выплаты можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают пенсионеру. Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год.

Выплата приходит вместе с пенсией каждый месяц. Пенсионер может получать ее с любого возраста, но надо предоставить необходимые документы и справки. Размер выплаты составляет 1200 рублей в месяц. В некоторых регионах действует повышающий коэффициент.

Источник: РГ


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