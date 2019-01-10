Погибли 4 человека в 32 ДТП с начала 2019 года в Новосибирской области

В 2019 году на территории Новосибирской области в дни новогодних праздников произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека погибли, 45 ранены. За первые восемь дней 2018 года в Новосибирской области произошла 31 авария, в результате которой погибли 5 человек, 44 получили различные травмы.

Количество детей, получивших травмы в дорожно-транспортных происшествиях, сократилось более чем в два раза. Так, с 1 по 8 января на дорогах области пострадали 3 ребенка, в прошлом году было 8 пострадавших несовершеннолетних.

Большая часть происшествий приходится на столкновения, их зафиксировано 25. В 5 случаях пострадали пешеходы, зарегистрирован 1 случай наезда на препятствие и 1 случай опрокидывания автомобиля. Нетрезвый водитель стал виновником одной автоаварии, в которой пострадали 3 человека.

-Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с призывом быть внимательными на дороге, водителям при управлении транспортными средствами строго соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость, а также соблюдать дистанцию, не допускать резких маневров при обгонах и перестроении, соблюдать правила безопасной перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. Пешеходам в обязательном порядке использовать светоотражающие элементы в темное время суток и переходить дорогу строго по пешеходным переходам, а при их отсутствии в местах, где дорога хорошо просматривается, обзору не мешают деревья, здания, сооружения, — отметили в областной ГИБДД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на бердском участке трассы Р-256 на ул. Вокзальной 7 января в ДТП попал реанимобиль, перевозивший ребенка в областную больницу в Новосибирск. Скорую помощь подрезала иномарка, поворачивающая налево — в Бердск. Реанимобиль получил серьезные повреждения и не мог продолжать движение. За маленьким пациентом прибыла другая «скорая».