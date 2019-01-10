Подпольное казино ищет полиция Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. Мы придерживаемся схемы: один ответ — одна публикация.

Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Когда закроют игровой зал возле ЦУМа?

Ответ: Меры принимаем по выявлению игорных заведений. В принципе есть уголовное дело, возбужденное в 2018 году и рассмотренное в бердском городском суде. Насколько мне известно, сегодня осужденный обжалует решение суда в высшей инстанции. Факты такие выявлялись, всю информацию о подпольных казино мы проверяем. Выясним, что за игровой зал возле ЦУМа осуществляет деятельность.