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Начальник полиции Бердска: Оценят мою работу главк и граждане в свое время

Владимир Соколов уверен, экс-начальники полиции не приходили на службу, чтобы совершать какие-либо преступления. (ОТВЕТЫ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

10.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Начальник полиции Бердска: Оценят мою работу главк и граждане в свое время

Владимир Соколов исполняет обязанности начальника бердской полиции с 4 июня 2018 года

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Полковник Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска  на вопросы наших читателей. Мы придерживаемся схемы: один ответ — одна публикация.

На нашем сайте работает специальный сюжет — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: До сей поры многие начальники приходили, были настроены, были намерены, собирались… Но ничего не сделали и куда-то подевались. Вы очередной. Какие ваши отличия от предыдущих, почему у них не получилось, а у вас получится?

Ответ: Я пришел сюда работать и работаю. Те сотрудники, которые здесь были, думаю, тоже работали, не приходили сюда, чтобы совершать какие-либо преступления. Но в силу каких-то обстоятельств возникли определенные проблемы. Думаю, что и в действиях предыдущего руководства было много положительных моментов. Не думаю, что сотрудники, дослужившиеся до таких должностей, каким-то образом планировали ничего не делать и, грубо говоря, ехать на подножке паровоза. В любом случае, что-то делалось, принимались меры по улучшению материально-технической базы отдела, меры к разрешению заявлений, раскрытию преступлений, укомплектованию личного состава, чтобы сотрудники работали и приносили пользу для граждан, в первую очередь.

Я также планирую принимать меры активные и к раскрытию преступлений и к укомплектованию личного состава, улучшению МТО. С свое время главк и граждане оценят эту работу.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Планирую. Принимать. Когда будут слова реализовал. Принял?

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  2. женщина

    Начните, пожалуйста, решать вопрос по Попова,35!!! Примите меры по очищению подъезда от пьяных толп!!!

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