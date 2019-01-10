Штрафы уклонистам от армии хотят увеличить в России

Административный штраф за неявку призывников и утрату военного билета предложено увеличить. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму Законодательным Собранием Еврейской автономной области в среду, 9 января.

Штрафы в регулирующих эту сферу статьях КоАП РФ планируется установить в размере от 500 рублей до 3 тыс. рублей, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что штрафы, варьирующиеся от 300 до 1 тыс. рублей, не повышались с 2007 года.

29 декабря стало известно, что по итогам кампании осеннего призыва в ряды Вооруженных сил России и иные воинские формирования было призвано 132,5 тыс. человек. При этом число призывников, не явившихся в военкоматы по повесткам, снизилось по сравнению с прошлым годом.

Источник: iz.ru