Замерзали ночью четверо рыбаков на Обском море под Бердском

Вытаскивали из снежного плена автомобиль с четырьмя рыбаками на акватории Обского моря спасатели поисково-спасательного отряда, дислоцированного в Бердске.

Незадолго до полуночи 7 января дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО) получил сообщение, что в районе Бурмистрово рыбаки потерпели бедствие — автомобиль «Нива» застрял в сугробе примерно в восьми километрах от береговой полосы в районе Бурмистрово.

На поиски потерпевших бедствие четверых рыбаков отправились спасатели на спецавтомобиле повышенной проходимости «Лось». Через полтора часа рыбаков нашли и доставили на берег, от медицинской помощи они отказались, так как не успели получить переохлаждение, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ПСО Николай Ярманов. В 2.30 спасатели вернулись на базу.

— Выезд на лед запрещен. Везде стоят знаки. Рыбаки ехали ночью, а вдруг впереди промоина, и они провалились бы, их никто не нашел бы. Если бы сел телефон — рыбаки могли бы замерзнуть, закончился бы бензин — могли бы замерзнуть. Выезжать на лед очень опасно. Рыбаки застряли в 8 километрах от берега. Ночь, везде горят огни. Нам рассказали, что не знали даже, куда нужно идти. Потеряли ориентир. Мы ехали и связывались с ними. Когда увидели движущие огни нашего автомобиля, стали уже указывать путь. Водитель хорошо знает акваторию, поэтому быстро нашел их, — объяснил Ярманов.