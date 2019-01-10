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Завален мусором центр Бердска после новогодних каникул

Бердчане подтверждают фотофактами то, что «мусорная» реформа провалилась. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» оставляет замусоренными контейнерные площадки.(ФОТО)

10.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Пользователя Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
Завален мусором центр Бердска после новогодних каникул

Бердск, ул. Ленина, 40/1. 9 января 2019 год

С 1 января 2019 года в Бердске вывозит мусор региональный оператор «Экология-Новосибирск». Точнее он подключил к выполнению этой коммунальной услуги местного перевозчика — компанию «Это Свервис», которую возглавляет депутат бердского горсовета Жанна Теличко.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, коммунальные отходы с территории города сейчас вывозят 8 мусоровозов. Но, судя по сообщениям бердчан, они не справляются с мусорными объемами.

Пользователь «Курьер. Среда. Бердск» прислал в редакцию фото заваленной крупногабаритным и другим мусором контейнерную площадку во дворе дома №40/1 на ул. Ленина, что в самом центре Бердска. Если сразу после Нового года власти сетовали на большие объемы мусора в связи с праздниками, то 9 января уже и каникулы закончились, а мусор продолжает лежать.

-Видимо, не работает в Бердске объявленная «мусорная» реформа. Хотя и платить за вывоз отходов теперь придется почти 100 рублей с носа в месяц. А за что? За то, что грязью заросли? И спросить не с кого! — возмущены бердчане.

Эксперты полагают, что сбои с вывозом мусора могут затянуться на несколько лет.

Завален мусором центр Бердска после новогодних каникул

Мусор в Бердске вывозят плохо

Российские регионы начали переход на новую систему обращения с отходами, в том числе и Новосибирская область. Каждый регион страны должен предоставить план мероприятий по созданию рынка твердых коммунальных отходов (ТКО), усилить контроль над организацией вывоза мусора. За счет изменения принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора планируется повыситься экологическое благополучие страны.

Система абсолютно не отлажена, на реализацию потребуются годы, рассказала в эфире радио Sputnik представитель движения «Мусора.Больше.Нет» Анжела Пиаже.

«Движение в сторону сортировки отходов и их последующей переработки – разумно и правильно с хозяйственной точки зрения. Не выбрасывать, не сжигать, а сортировать и перерабатывать. Как это будет реализовано через региональных операторов, пока сложно представить. Не только в силу зловещих предзнаменований, что все будет плохо сделано, а просто потому, что система абсолютно не отлажена. На эту работу потребуются годы. Можно не изобретать велосипед, а обратиться к странам, которые последовательно и упорно внедряли у себя раздельный сбор. Они делали большой акцент на работе с детьми. Должны быть учебные программы, стимуляция налоговыми инструментами, что у нас и собираются делать», – считает Анжела Пиаже.

Завален мусором центр Бердска после новогодних каникул

Двор многоэтажки в Бердске захламлен крупногабаритным мусором

 


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    По закону достаточно два подобных зафиксированных случая, чтобы региональный оператор «Экология-Новосибирск» потерял работу.
    И где прокуроры?

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    • Аноним

      Где бы они ни были и чем бы ни занимались — они получают хорошее жалование. А значит система работает как и запланировано.

      Thumb up 13 Thumb down 1

  2. Да уж..

    В большинстве случаев жильцы сами у себя под носом и гадят. Почему бы не складывать весь этот «негабарит» в одну кучу, а не разбрасывать где захотелось? Одному дворнику это не убрать. И мусор каждый час вам вывозить не будут. С себя начните, а не нойте.

    Thumb up 4 Thumb down 22

    • Аноним

      Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641 (с изменениями на 15 декабря 2018 года)

      http://docs.cntd.ru/document/420382731

      Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      А как было буквально вчера? Мусорные кучи ведь вывозились и крупный мусор вывозился. Что нужно-то теперь? По заявке дворника, УК раньше присылало трактор с тележкой и мусор убирался. Почему УК теперь это перестало делать? :(

      Thumb up 9 Thumb down 2

    • Ольга

      Да за такую цену они должны с поклонами из квартиры выносить этот крупногабарит, лестницу подметать. У дворника другие обязанности, теперь уборка контейнерных площадок задача регионального оператора.

      Thumb up 16 Thumb down 0

  3. Аноним

    1. Драть с населения втрое больше — выполнено
    2. Убирать мусор лучше чем было — а никто и не обещал. Вам показалось

    Thumb up 21 Thumb down 1

  4. Аноним

    Кто-нибудь из жителей этого квартала звонил в ООО «Экология-Новосибирск»?
    Данная площадка ТКО обслуживает в округе десяток многоквартирных домов. Жители должны звонками завалить регионального оператора и выслать ему фотографии,- в Новосибирске так делают, в новостях показывали.

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • Аноним

      Не знаете что-ли про российское ноу хау «снятая трубка» (вариант: отключенный номер, отсутствие сотрудника на месте и т. п.)?

      Даже полицейские (экстренные номера!) этим иногда пользуются

      Thumb up 6 Thumb down 0

  5. Аноним

    А не слишком ли будем звонить писать!! Взялись за работу пусть выполняют качественно и в срок . Я ни когда не буду звонить пусть видят все работу рег.оператора!!!

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Новый мэр

      Согласен,плачу и будь те добры с улыбочкой,весело убираем. Не убрали не плачу. У нас ведь рынок?! или я что то пропустил?

      Thumb up 1 Thumb down 0

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