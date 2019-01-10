Завален мусором центр Бердска после новогодних каникул

С 1 января 2019 года в Бердске вывозит мусор региональный оператор «Экология-Новосибирск». Точнее он подключил к выполнению этой коммунальной услуги местного перевозчика — компанию «Это Свервис», которую возглавляет депутат бердского горсовета Жанна Теличко.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, коммунальные отходы с территории города сейчас вывозят 8 мусоровозов. Но, судя по сообщениям бердчан, они не справляются с мусорными объемами.
Пользователь «Курьер. Среда. Бердск» прислал в редакцию фото заваленной крупногабаритным и другим мусором контейнерную площадку во дворе дома №40/1 на ул. Ленина, что в самом центре Бердска. Если сразу после Нового года власти сетовали на большие объемы мусора в связи с праздниками, то 9 января уже и каникулы закончились, а мусор продолжает лежать.
-Видимо, не работает в Бердске объявленная «мусорная» реформа. Хотя и платить за вывоз отходов теперь придется почти 100 рублей с носа в месяц. А за что? За то, что грязью заросли? И спросить не с кого! — возмущены бердчане.
Эксперты полагают, что сбои с вывозом мусора могут затянуться на несколько лет.
Мусор в Бердске вывозят плохо
Российские регионы начали переход на новую систему обращения с отходами, в том числе и Новосибирская область. Каждый регион страны должен предоставить план мероприятий по созданию рынка твердых коммунальных отходов (ТКО), усилить контроль над организацией вывоза мусора. За счет изменения принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора планируется повыситься экологическое благополучие страны.
Система абсолютно не отлажена, на реализацию потребуются годы, рассказала в эфире радио Sputnik представитель движения «Мусора.Больше.Нет» Анжела Пиаже.
«Движение в сторону сортировки отходов и их последующей переработки – разумно и правильно с хозяйственной точки зрения. Не выбрасывать, не сжигать, а сортировать и перерабатывать. Как это будет реализовано через региональных операторов, пока сложно представить. Не только в силу зловещих предзнаменований, что все будет плохо сделано, а просто потому, что система абсолютно не отлажена. На эту работу потребуются годы. Можно не изобретать велосипед, а обратиться к странам, которые последовательно и упорно внедряли у себя раздельный сбор. Они делали большой акцент на работе с детьми. Должны быть учебные программы, стимуляция налоговыми инструментами, что у нас и собираются делать», – считает Анжела Пиаже.
Двор многоэтажки в Бердске захламлен крупногабаритным мусором
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По закону достаточно два подобных зафиксированных случая, чтобы региональный оператор «Экология-Новосибирск» потерял работу.
И где прокуроры?
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Где бы они ни были и чем бы ни занимались — они получают хорошее жалование. А значит система работает как и запланировано.
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В большинстве случаев жильцы сами у себя под носом и гадят. Почему бы не складывать весь этот «негабарит» в одну кучу, а не разбрасывать где захотелось? Одному дворнику это не убрать. И мусор каждый час вам вывозить не будут. С себя начните, а не нойте.
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Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641 (с изменениями на 15 декабря 2018 года)
http://docs.cntd.ru/document/420382731
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А как было буквально вчера? Мусорные кучи ведь вывозились и крупный мусор вывозился. Что нужно-то теперь? По заявке дворника, УК раньше присылало трактор с тележкой и мусор убирался. Почему УК теперь это перестало делать?
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Да за такую цену они должны с поклонами из квартиры выносить этот крупногабарит, лестницу подметать. У дворника другие обязанности, теперь уборка контейнерных площадок задача регионального оператора.
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1. Драть с населения втрое больше — выполнено
2. Убирать мусор лучше чем было — а никто и не обещал. Вам показалось
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Кто-нибудь из жителей этого квартала звонил в ООО «Экология-Новосибирск»?
Данная площадка ТКО обслуживает в округе десяток многоквартирных домов. Жители должны звонками завалить регионального оператора и выслать ему фотографии,- в Новосибирске так делают, в новостях показывали.
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Не знаете что-ли про российское ноу хау «снятая трубка» (вариант: отключенный номер, отсутствие сотрудника на месте и т. п.)?
Даже полицейские (экстренные номера!) этим иногда пользуются
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А не слишком ли будем звонить писать!! Взялись за работу пусть выполняют качественно и в срок . Я ни когда не буду звонить пусть видят все работу рег.оператора!!!
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Согласен,плачу и будь те добры с улыбочкой,весело убираем. Не убрали не плачу. У нас ведь рынок?! или я что то пропустил?
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