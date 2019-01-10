Завален мусором центр Бердска после новогодних каникул

С 1 января 2019 года в Бердске вывозит мусор региональный оператор «Экология-Новосибирск». Точнее он подключил к выполнению этой коммунальной услуги местного перевозчика — компанию «Это Свервис», которую возглавляет депутат бердского горсовета Жанна Теличко.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, коммунальные отходы с территории города сейчас вывозят 8 мусоровозов. Но, судя по сообщениям бердчан, они не справляются с мусорными объемами.

Пользователь «Курьер. Среда. Бердск» прислал в редакцию фото заваленной крупногабаритным и другим мусором контейнерную площадку во дворе дома №40/1 на ул. Ленина, что в самом центре Бердска. Если сразу после Нового года власти сетовали на большие объемы мусора в связи с праздниками, то 9 января уже и каникулы закончились, а мусор продолжает лежать.

-Видимо, не работает в Бердске объявленная «мусорная» реформа. Хотя и платить за вывоз отходов теперь придется почти 100 рублей с носа в месяц. А за что? За то, что грязью заросли? И спросить не с кого! — возмущены бердчане.

Эксперты полагают, что сбои с вывозом мусора могут затянуться на несколько лет.

Российские регионы начали переход на новую систему обращения с отходами, в том числе и Новосибирская область. Каждый регион страны должен предоставить план мероприятий по созданию рынка твердых коммунальных отходов (ТКО), усилить контроль над организацией вывоза мусора. За счет изменения принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора планируется повыситься экологическое благополучие страны.

Система абсолютно не отлажена, на реализацию потребуются годы, рассказала в эфире радио Sputnik представитель движения «Мусора.Больше.Нет» Анжела Пиаже.

«Движение в сторону сортировки отходов и их последующей переработки – разумно и правильно с хозяйственной точки зрения. Не выбрасывать, не сжигать, а сортировать и перерабатывать. Как это будет реализовано через региональных операторов, пока сложно представить. Не только в силу зловещих предзнаменований, что все будет плохо сделано, а просто потому, что система абсолютно не отлажена. На эту работу потребуются годы. Можно не изобретать велосипед, а обратиться к странам, которые последовательно и упорно внедряли у себя раздельный сбор. Они делали большой акцент на работе с детьми. Должны быть учебные программы, стимуляция налоговыми инструментами, что у нас и собираются делать», – считает Анжела Пиаже.