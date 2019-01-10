Экс-глава ЦРУ: Путин — подарок для НАТО

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин — этой «самый большой подарок» для НАТО. С таким заявлением он выступил в рамках конференции Raisina Dialogue в Индии.

Петреус отметил, что приход Путина к власти дал новый повод к существованию Североатлантического альянса.

Экс-директор ЦРУ также допустил, что Вашингтон может оспорить «новый геополитический порядок». По его мнению, это можно сделать в том числе с помощью НАТО. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп критикует альянс, Белый дом продолжает развивать планы по наращиванию американского военного контингента в Европе, добавил Петреус.

Ранее Трамп не раз призывал членов НАТО увеличить расходы на оборону. На саммите альянса в Бухаресте в 2014 году было принято решение, согласно которому все страны-участницы должны довести долю расходов до двух процентов ВВП. Тем не менее, по оценке альянса от 2017 года, из 29 государств-членов блока этой отметки достигли лишь шесть стран.

«Лукавая формула»

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов в беседе с РИА Новости назвал высказывание экс-главы ЦРУ о Путине «Лукавой формулой».

«Можно подумать, что не будь Путина во главе России, НАТО разоружался бы, отказывался от баз и не двигался к границам России», — подчеркнул парламентарий.

Морозов отметил, что военная доктрина США написана не под российского президента, а под американский ВПК, а также стремление Вашингтона к военному доминированию.

По мнению сенатора, Путин – проблема для НАТО, а не подарок, так как он добился качественного перевооружения России. Таким образом он посрамил идею американского военного превосходства, резюмировал Морозов.

Словесная провокация

Заявления Петреуса о Путине безответственны — это словесная провокация, за которой ничего не стоит, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Шаманов.

Он отметил, что Россия не станет «созерцать кувыркания вокруг своих границ» и молчать.

«Путин как президент страны вынужден отвечать на те действия, которые с подачи американцев предпринимают члены альянса», — подчеркнул парламентарий. Он напомнил, что это прозвучало в прошлом году на итоговой коллегии министерства обороны.

Шаманов также указал на то, что в разы возросло количество учений НАТО, увеличился масштаб участников этих маневров.

По его словам, президент ясно показал НАТО, что Россия «не собирается их уговаривать».

«У России есть средства, которые по крайней мере должны были заставить задуматься, что просто так с кондачка с Россией сегодня разговаривать нельзя», — добавил депутат.

В свою очередь, член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что к изменению оборонной стратегии России привело расширение НАТО на восток.

«Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус откровенно передергивает, сознательно меняя местами причину и следствие. Напомню, что самое масштабное расширение альянса на восток произошло в далеко не самый сложный период отношений между Россией и Западом, в марте 2004 года, когда в блок вошли сразу семь государств: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония.

Причем присоединились они к плану действий по членству в НАТО еще в ноябре 2002 года», — сказал сенатор.

Политик напомнил, что Москва предлагала Западу поставить точку в противостоянии.

«Однако, судя по всему, определенные влиятельные круги на Западе и, прежде всего, в США, такой ход развития событий не устраивал, и получилось то, что получилось», — добавил Клинцевич.