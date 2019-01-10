КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам Студию на Гранитной,5
продам однокомнатную квартиру
СРОЧНО!!!! Продам студию 89138984582
Продам 2-ую квартиру в Центре!
Срочно продам 3-ю КВАРТИРУ 95 кв.м., т.89529311962
СРОЧНО!!!! Продам студию 89138984582
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Землетрясение произошло в нескольких километрах от Бердска

США не будут размещать войска на Курилах в случае их передачи Японии

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Закон о любительской рыбалке: ловить 5 кг рыбы, остальную — отпускать

Экс-глава ЦРУ: Путин — подарок для НАТО

За спасение супругов-пенсионеров на пожаре наградят полицейских Бердска

Отменить крестный ход до проруби на Крещение могут в Бердске

Как заключить договор на вывоз мусора с оператором «Экология-Новосибирск» в Бердске

Вице-мэр Бердска: «Чих» президента США влияет на экономические обстоятельства

Насмерть замерз бомж на дачах под Бердском

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


За спасение супругов-пенсионеров на пожаре наградят полицейских Бердска

Экипаж ППС бердского отдела МВД, заметив огонь, еще до прибытия пожарных приступил к эвакуации людей, которые самостоятельно не могли покинуть горящее жилище.(ВИДЕО)

10.01.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Один комментарий
 
За спасение супругов пенсионеров на пожаре наградят полицейских Бердска

Дом серьезно поврежден огнем

Сотрудники полиции спасли людей на пожаре в Бердске.

8 января около 19.00 экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе Андрея Земнухова, Алексея Огиенко, Сергея Пасканова и Никиты Мацокина нес службу на территории Бердска. Двигаясь по маршруту патрулирования, они увидели, что в частном секторе на улице Павлова горит дом.

Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские, не дожидаясь прибытия пожарных, разбили окно и проникли в помещение. В горящем доме они обнаружили пожилых мужчину и женщину, которые не могли самостоятельно покинуть жилище. Сотрудники полиции незамедлительно эвакуировали их из охваченного пламенем строения. Благодаря слаженным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции оба пенсионера были спасены и переданы прибывшим на место врачам скорой помощи.

За спасение супругов пенсионеров на пожаре наградят полицейских Бердска

Экипаж ППС бердского отдела МВД

-В настоящее время за добросовестное исполнение служебных обязанностей, проявленное при спасении людей на пожаре, руководством ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о поощрении сотрудников полиции, — сообщили в региональном главке полицейского ведомства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во вторник вечером сгорел дом №41 на ул. Павлова. Огонь уничтожил не только жилое строение, но и все надворные постройки, а также автомобиль «Лада».

За спасение супругов пенсионеров на пожаре наградят полицейских Бердска

Сгорели все надворные постройки и гараж с «Ладой»

Видео ГУ МВД по НСО

Видео АСТ-54


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Землетрясение произошло в нескольких километрах от Бердска США не будут размещать войска на Курилах в случае их передачи Японии Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Поступок смелых и настоящих героев!
    Престиж подымается РЕАЛЬНЫМИ делами, а не сериалами на НТВ

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика