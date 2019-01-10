За спасение супругов-пенсионеров на пожаре наградят полицейских Бердска

Сотрудники полиции спасли людей на пожаре в Бердске.

8 января около 19.00 экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе Андрея Земнухова, Алексея Огиенко, Сергея Пасканова и Никиты Мацокина нес службу на территории Бердска. Двигаясь по маршруту патрулирования, они увидели, что в частном секторе на улице Павлова горит дом.

Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские, не дожидаясь прибытия пожарных, разбили окно и проникли в помещение. В горящем доме они обнаружили пожилых мужчину и женщину, которые не могли самостоятельно покинуть жилище. Сотрудники полиции незамедлительно эвакуировали их из охваченного пламенем строения. Благодаря слаженным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции оба пенсионера были спасены и переданы прибывшим на место врачам скорой помощи.

-В настоящее время за добросовестное исполнение служебных обязанностей, проявленное при спасении людей на пожаре, руководством ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о поощрении сотрудников полиции, — сообщили в региональном главке полицейского ведомства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во вторник вечером сгорел дом №41 на ул. Павлова. Огонь уничтожил не только жилое строение, но и все надворные постройки, а также автомобиль «Лада».

Видео ГУ МВД по НСО



Видео АСТ-54