Землетрясение произошло в нескольких километрах от Бердска
США не будут размещать войска на Курилах в случае их передачи Японии
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»
Закон о любительской рыбалке: ловить 5 кг рыбы, остальную — отпускать
Экс-глава ЦРУ: Путин — подарок для НАТО
За спасение супругов-пенсионеров на пожаре наградят полицейских Бердска
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