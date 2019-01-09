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Женский день: отдыхаем с 8 по 10 марта

В мае россияне будут отдыхать с первого по пятое число на Праздник Весны и Труда и с 9-го по 12-е — на День Победы.

9.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Женский день: отдыхаем с 8 по 10 марта

Девочки любят отдыхать

Следующие длинные выходные ждут россиян в марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

В связи с празднованием Международного женского дня нерабочими будут дни с 8 по 10 марта.
В ведомстве напомнили, что День защитника Отечества 23 февраля в этом году выпадает на субботу. Этот выходной день решили перенести на 10 мая.

В мае россияне будут отдыхать с первого по пятое число на Праздник Весны и Труда и с 9-го по 12-е — на День Победы. Кроме того, их ждут длинные выходные на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

А первая рабочая неделя этого года продлится всего три дня — с 9 по 11 января.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Константин

    Офигеть! 23 февраля на 10 мая! Совсем рядом… Но уже лучше чем ноябрь (было как-то)

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