Новые правила вывоза мусора позитивно оценил губернатор Новосибирской области

Переход на новую систему обращения с отходами, которая начала работу с 1 января 2019 года в Новосибирской области, прошел стабильно и без сбоев, сообщил в среду на оперативном совещании в правительстве региона высказал губернатор региона Андрей Травников.
С 1 января 2019 года Новосибирская область вместе с рядом других регионов России перешла на новую схему обращения с коммунальными отходами. За сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечает выбранный в результате конкурса региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск», тариф установлен в размере 466 рублей за кубометр с учетом НДС. Переход на новую схему предполагает отказ от системы расчета, основанной на количестве квадратных метров в жилом помещении и переход на расчет суммы, исходя из числа проживающих в квартире.
«Переход Новосибирской области и в том числе Новосибирска на новую систему обращения с бытовыми отходами прошел достаточно организованно и спокойно, без сбоев. <…> Это только начало работы в более цивилизованных условиях взаимоотношений в сборе и утилизации отходов, но задача этой реформы — не просто перейти на новые взаимоотношения, а еще навести порядок там, где этого порядка никогда не было. В течение 2019 года нам предстоит большая работа, хотя начало хорошее, организованное и управляемое», — сказал Травников.
В свою очередь министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что во время новогодних праздников новая система работала стабильно, и пик обращений по поводу загруженности мусорных площадок был зафиксирован только в один день — 5 января.
«Пик обращений на единый телефон регионального оператора пришелся на 5 января, когда было зафиксировано 161 обращение от жителей. Количество переполненных площадок перешло порог в 5 процентов от общего количества. Ситуацию удалось стабилизировать за счет введения дополнительного транспорта и оптимизации маршрутов, и, по состоянию на 8 января, загруженность мусорных площадок составляет не более 2 процентов, что является стандартным показателем для работы с отходами», — сказал Архипов.
Министр добавил, что после новогодних праздников новой услугой по обращению с отходами необходимо будет обеспечить юридические лица. Для этого, по его словам, необходимо закупить дополнительную технику и контейнеры. Всего, по данным министерства ЖКХ региона, за новогодние праздники было вывезено 9,4 тыс. тонн мусора, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Вот ещё одна прокладка-говорун.
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Еще бы этот негативно оценил. Это же федеральный закон.
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