13 из 39 муниципальных автобусов старше 10 лет в ПАТП Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Почему транспортное муниципальное предприятие возит до сих пор автобусами, которым много лет? Считаю, что для муниципального транспорта возраст должен составлять лет 10-12, ну максимум 15. А у нас людей возит местами хлам из прошлого века, весь дырявый и ржавый насквозь. В Новосибирске такого нет. Должны ведь быть ограничения по сроку службы. Это ведь безопасность!

Ответ: Подвижной состав МУП «Бердское АТП» состоит из 39 автобусов, из которых 10 автобусов с годом выпуска до 5 лет, 16 — с годом выпуска от 5 до 10 лет и 13 автобусов имеют год выпуска старше 10 лет.

За последние три года администрацией Бердска было куплено 11 автобусов на сумму 30 145 000 рублей. Из местного бюджета на эту цель было выделено 4 645 000 рублей. В 2017 году за счет областного бюджета был приобретен автобус ПАЗ «Вектор Некст», оборудованный пандусом для инвалидов-колясочников.