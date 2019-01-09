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Честь: Обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн руб. экс-директор КБУ поблагодарил «Курьер. Среда. Бердск»

Александр Кожин сказал спасибо за публикацию о подлинности его диплома — он действительно является доктором наук в экономике. Но это не ученая степень, а почетное звание.

9.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Честь: Обвиняемый в хищении воды на 170 млн руб. экс директор КБУ поблагодарил Курьер. Среда. Бердск

Александр Кожин был директор бердского КБУ с 2013 года по май 2018-го

Судья бердского горсуда Татьяна Васюхневич 25 декабря 2018 года начала рассматривать уголовное дело экс-директора Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина и его пособников — руководителя МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и бывшего замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича. Их, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следствие подозревает в «хищении воды» на 170 млн рублей.

В перерыве судебного заседания Александр Кожин поблагодарил «Курьер. Среда. Бердск» за «отстаивание чести». Напомним, что в декабре 2018 года в СМИ появилась информация о его фальшивом дипломе доктора наук.

Однако 10 декабря в Международном аккредитационном комитете опровергли сомнения в подлинности диплома экс-директора КБУ Александра Кожина:

-Да, такой диплом есть. Он выдан 9 октября 2009 года. Получена степень доктора наук в экономике, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в МААиАК.

При этом в МААиАК подчеркнули, что они присуждают не научные, а профессиональные степени.
-Это значит, что степень присуждается по сумме профессиональных активов человека. Он не должен писать и защищать диссертацию. В России это мало известно, а за рубежом это широкая практика. Поэтому вполне возможно, что ваш руководитель, не писав диссертацию, имеет степень доктора, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в руководстве МААиАК.

В существовании диплома сомневался и нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук, отметив, что в личном деле экс-директора КБУ такого документа не было.

Между тем, диплом МААиАК подтверждает не ученую степень, а является почетным званием, присужденным общественной организацией.

справка

Александр Кожин окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «инженер-механик».

Имеет ученую степень — доктор экономических наук (дата защиты докторской диссертации – 5 сентября 2009 года, дата защиты кандидатской диссертации – 13 декабря 2002 года).

С 1986 по 1996 годы работал начальником отдела Новосибирского отделения Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института комплексно-энергетической технологии.

С 1996 по 2002 годы — заместителем председателя и председателем комитета по энергетики мэрии Новосибирска.

С 2002 по 2003 годы. – директором муниципального унитарного предприятия «Энергия».

С 2003 по 2010 годы – генеральным директором ОАО «Новосибирск-Гортеплоэнерго».

С 2010 по 2012 годы – заместителем мэра, директором департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

С 2012 года — директором департамента энергетики и ЖКХ ООО УК «Концерн «Сибирь». С 2013 года возглавлял Комбинат бытовых услуг Бердска.


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Весь сюжет: Незаконная вода

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(6) Комментариев

  1. Никола

    ААА!!! Если «Доктор наук» — это не ученая степень, а «почетное звание», то Кожин — самый настоящий удалено, а не специалист в экономике. Про «МААиАК» интернет ничего не знает, а вот МАААК — это шарашкина контора, которая за деньги выдает дипломы кому угодно и какие угодно людям даже без начального профессионального образования. Разумеется, такие дипломы не признаются ни ВАК, ни серьезными зарубежными аттестационными организациями.

    Thumb up 10 Thumb down 0

  2. Аноним

    Что за бредятина и ересь вообще?

    1. У Кожина нет ученой степени доктора наук. Все, точка на этом.
    Ученые степени в РФ вообще присваиваются исключительно ВАК, и не надо тут нагонять какой то пурги!

    2. «Международный аккредитационный комитет»
    вообще на шарашкину конторку похож больше.
    Если они занимаются такой выдачей псевдодипломов — надо бы прокуратуре на них внимание обратить!

    3. Если Кожин указал что у него есть диплом доктора наук для устройства на работу, то это просто вранье и подлог! Кстати, еще одно преступление, причем уголовное!

    Thumb up 8 Thumb down 0

    • Ученый

      В биографической справке указано, что он имеет не почетное звание, а УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ доктора наук, а также вводящие в заблуждение фразы о ЗАЩИТЕ им диссертаций. Кстати, в наличии у него степени кандидата наук я также сомневаюсь. Одним словом — проходимец. Профессор кислых щей какой-то.

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  3. Гость

    Не удивлён! Знаю московскую контору выдающую самопальные «ордена» и «медали» по разным поводам. «Орден Маргелова»(??!), например. :(

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Никола

    Хочется отметить, что в научной среде считается зазорным иметь звания в неавторитетных организациях, раздающих звания направо и налево. Такие люди считаются нерукопожатными даже при наличии у них реальных научных достижений.

    Thumb up 6 Thumb down 0

    • Ученый

      Совершенно верно. Например, общественная организация РАЕН — российская академия естественных наук. В ней много достойных людей, но и проходимцев с «ученой степенью» академик не меньше.

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