Честь: Обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн руб. экс-директор КБУ поблагодарил «Курьер. Среда. Бердск»

Судья бердского горсуда Татьяна Васюхневич 25 декабря 2018 года начала рассматривать уголовное дело экс-директора Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина и его пособников — руководителя МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и бывшего замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича. Их, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следствие подозревает в «хищении воды» на 170 млн рублей.

В перерыве судебного заседания Александр Кожин поблагодарил «Курьер. Среда. Бердск» за «отстаивание чести». Напомним, что в декабре 2018 года в СМИ появилась информация о его фальшивом дипломе доктора наук.

Однако 10 декабря в Международном аккредитационном комитете опровергли сомнения в подлинности диплома экс-директора КБУ Александра Кожина:

-Да, такой диплом есть. Он выдан 9 октября 2009 года. Получена степень доктора наук в экономике, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в МААиАК.

При этом в МААиАК подчеркнули, что они присуждают не научные, а профессиональные степени.

-Это значит, что степень присуждается по сумме профессиональных активов человека. Он не должен писать и защищать диссертацию. В России это мало известно, а за рубежом это широкая практика. Поэтому вполне возможно, что ваш руководитель, не писав диссертацию, имеет степень доктора, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в руководстве МААиАК.

В существовании диплома сомневался и нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук, отметив, что в личном деле экс-директора КБУ такого документа не было.

Между тем, диплом МААиАК подтверждает не ученую степень, а является почетным званием, присужденным общественной организацией.

справка

Александр Кожин окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «инженер-механик».

Имеет ученую степень — доктор экономических наук (дата защиты докторской диссертации – 5 сентября 2009 года, дата защиты кандидатской диссертации – 13 декабря 2002 года).

С 1986 по 1996 годы работал начальником отдела Новосибирского отделения Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института комплексно-энергетической технологии.

С 1996 по 2002 годы — заместителем председателя и председателем комитета по энергетики мэрии Новосибирска.

С 2002 по 2003 годы. – директором муниципального унитарного предприятия «Энергия».

С 2003 по 2010 годы – генеральным директором ОАО «Новосибирск-Гортеплоэнерго».

С 2010 по 2012 годы – заместителем мэра, директором департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

С 2012 года — директором департамента энергетики и ЖКХ ООО УК «Концерн «Сибирь». С 2013 года возглавлял Комбинат бытовых услуг Бердска.