25-градусный мороз вернется в Бердск. Ненадолго
700 тонн мусора за 8 праздничных дней вывезли из Бердска
Женский день: отдыхаем с 8 по 10 марта
Пять аварийных домов расселят в 2019 году в Бердске
Кофейная война: по делу Traveler’s Coffee суд арестовал полицейского из Новосибирска
Инфекции привозят из Таиланда, Индии и африканских стран в Новосибирскую область
13 из 39 муниципальных автобусов старше 10 лет в ПАТП Бердска
Новые правила вывоза мусора позитивно оценил губернатор Новосибирской области
За ящиком мандаринов ехать 130 км на двух машинах приказало начальство полицейским в Ингушетии
Честь: Обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн руб. экс-директор КБУ поблагодарил «Курьер. Среда. Бердск»