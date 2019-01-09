За ящиком мандаринов ехать 130 км на двух машинах приказало начальство полицейским в Ингушетии

В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления.

В ведомстве утверждают, что полицейские отправились в служебную командировку, чтобы получить продовольственный паек. Туда входит мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, соки и другие продукты. Помимо этого им выдали несколько килограммов фруктов, которые в основной паек не входят. Один из сотрудников снял это на видео и выложил в сеть, по факту произошедшего проводится служебная проверка.

8 января пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказали, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе. По их словам, они проехали 130 километров на двух машинах, чтобы получить в подарок ящик мандаринов для отряда из 52 человек.

Видео ютюб

