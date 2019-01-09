Нападал только на женщин серийный грабитель в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей, сообщили сегодня, 9 января, в управлении МВД по Новосибирской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и оперативники задержали 18-летнего ранее судимого за кражу жителя поселка Колывань. Он подозревается в четырех грабежах в отношении женщин, совершенных в Калининском районе Новосибирска.
6 января на улице 25 лет Октября злоумышленник с применением насилия отобрал у прохожей сумку и мобильный телефон, после чего совершил аналогичное преступление на улице Богдана Хмельницкого, завладев сумкой жертвы. Еще два грабежа были совершены 7 января на улице Народной, где подозреваемый отобрал у одной прохожей сотовый телефон, а у другой – сумку и телефон.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»), похищенное имущество изъято.
Подозреваемый находится под стражей. Проводится дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.
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