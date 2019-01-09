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Нападал только на женщин серийный грабитель в Новосибирске

18-летний житель Колывани за два дня ограбил четверых. Он силой отбирал у потерпевших сумки и телефоны. Арестованного подозревают в иных аналогичных преступлениях.(ВИДЕО)

9.01.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
Нападал только на женщин серийный грабитель в Новосибирске

Задержанный сознался в содеянном

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей, сообщили сегодня, 9 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и оперативники задержали 18-летнего ранее судимого за кражу жителя поселка Колывань. Он подозревается в четырех грабежах в отношении женщин, совершенных в Калининском районе Новосибирска.

6 января на улице 25 лет Октября злоумышленник с применением насилия отобрал у прохожей сумку и мобильный телефон, после чего совершил аналогичное преступление на улице Богдана Хмельницкого, завладев сумкой жертвы. Еще два грабежа были совершены 7 января на улице Народной, где подозреваемый отобрал у одной прохожей сотовый телефон, а у другой – сумку и телефон.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»), похищенное имущество изъято.

Подозреваемый находится под стражей. Проводится дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

Видео ГУ МВД по НСО


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