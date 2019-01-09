Налоговые долги с пеней по суду взыщут с жителей Бердска

Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год истек 3 декабря 2018-го. В случае неуплаты имущественных налогов в установленный законом срок за каждый календарный день просрочки начисляется пеня.

Налогоплательщикам, не оплатившим начисления по имущественным налогам в срок, будут направлены требования об уплате налога, сообщили в Межрайонной ИФНС №3 по Новосибирской области, которая курирует и Бердск.

Неуплата налогов в срок, установленный в требовании, влечет принудительное взыскание задолженности через суд.

Судебные приказы, вынесенные в пользу ИФНС №3 будут направлены для принудительного исполнения в отдел службы судебных приставов, работодателю, пенсионный фонд и в банки для списания денежных средств со счетов налогоплательщиков.

В случае неполучения налогового уведомления за 2017 год, необходимо обратиться в налоговую инспекцию, предупредили в ИФНС.

Оплатить начисления и задолженность можно, не выходя из дома, через Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а так же через портал государственных услуг Российской Федерации (Госуслуги), кроме того некоторые банки поддерживают возможность списания средств с карты в счет уплаты налогов с помощью QR-кода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на конец декабря более 100 млн имущественных налогов из 139 млн рублей начисленных уплатили жители Бердска.

— Это 72, 2%. Показатель несколько выше, чем в среднем по администрируемой территории, но тем не менее еще 39 млн рублей из текущих начислений не уплачено. Основная сумма долга приходится на транспортный налог — 23 млн рублей, 12 млн рублей — за имущество и 4 млн рублей — по земельному налогу. По земельному налогу самая высокая собираемость — 81% из начисленных, и по налогам на имущество — 63,3%, — сообщила на совещании чиновников 24 декабря начальник межрайонной инспекции ФНС Елена Перемитина.