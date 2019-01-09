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Вице-мэр Бердска: «Чих» президента США влияет на экономические обстоятельства

Владимир Захаров уверен, что со вступления в силу закона о запрете долевого строительства, бердская недвижимость не подорожает. При этом он отметил, что «барометр спекуляции» никто не отменял.

9.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Вице мэр Бердска: «Чих» президента США влияет на экономические обстоятельства

Квартиры в новостройках Бердска зачастую покупают по ипотеке

С 1 июля 2019 года застройщики не смогут привлекать деньги граждан на строительство жилых домов. Дольщики понесут свои сбережения в банки на специальные эскроу-счета, которые можно будет разморозить только после завершения строительства. Возведение многоэтажок будет вестись за счет собственных средств девелопера или банковских кредитов. Таким образом, исполняется поручение президента по отказу от долевого строительства. Для отрасли это настоящая революция, которая в корне изменит систему, проработавшую на рынке 15 лет.

Замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уверен, что новый закон не повлияет на ценовую политику рынка недвижимости города.

— Предполагаю, что в Бердске не изменится ничего в худшую сторону. Основные застройщики — ИП Голубев, Кристалл, «Стройрегионсервис», химзаводчане. Они строятся полностью за счет своей оборотки. У них хватает ресурсов, чтобы сначала построить дом, а уже потом продавать квартиры. Более мелкие застройщики, у которых и появляются проблемы обманутых дольщиков, уйдут с рынка. В Бердске они не являются заметными игроками, — уверен Владимир Захаров. — С 1991 года мы живем в рыночной экономике и «чих» президента США влияет на экономические обстоятельства, например, курс доллара может подлететь. Экономика спекулятивная, здесь зависит не только от конкретных дел, но и как это преподнести. Барометр спекуляции с 1991 года никто не отменял. Имея на территории города солидных застройщиков, особых перемен в ценовой политике на недвижимость не будет. Покупать то кто будет готовое жилье? Зачем тогда его строить? Кардинально ничего не изменится.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Уже подорожала, посмотрите сами на объявления этого года! плюс 10-20%

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  2. a.danilov

    «Имея на территории города солидных застройщиков, особых перемен в ценовой политике на недвижимость не будет. » ©

    Если вокруг недвижка будет дорожать(а она, очевидно что будет) то в Бердске ценник не изменится. Он серьёзно так думает?

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Любознательный

    Обладая такими познаниями в макроэкономике,вы, Захаров,явно занимаете не ту должность.Правда,напрашивается сразу вопрос,как получилось,что фабрику Бердчанку загубили? Займитесь своими прямыми обязанностями и короткие от аварий периоды времени посвятите решению наболевших вопросов по коммуналке города.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    Захаров из г.Бердска это глыба мировой политики, уж как не ему знать чей чих на что влияет. Хотя не патриотично чужими чихами восхищаться. Вон наш как начихал на народ в 2018,до сих пор многие в себя придти не могут!

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  5. Аноним

    «Пук» Захарова не влияет ни на что!

    Thumb up 0 Thumb down 0

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