Служить в церкви 10 лет готовился программист-математик, ныне проповедующий в Бердске

Накануне Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора священник Андрей Федоров дал эксклюзивное интервью «Курьер. Среда. Бердск». В беседе он размышлял о вмешательстве церкви в светскую жизнь, деятельности православных активистов и необходимости крещения детей. Батюшка Андрей,отец пятерых детей, вспомнил как пришел к христианству и, кто ему помог стать священнослужителем.

5 января Андрей Федоров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что оказался в Бердске по указу митрополита Тихона. Так устроена русская православная церковь — каждый священник трудится в том месте, где считает нужным митрополит епархии. Все же решения епископата направляются патриарху, священному синоду, соборам русской православной церкви.

Андрей Федоров стал помощником настоятеля Преображенского кафедрального собора в сентябре 2018 года. За чуть больше 4 месяцев службы в Бердске, он отметил, что прихожан в городе много. Так, в новогоднюю ночь в храме была совершена служба, приуроченная ко дню памяти святого мученика Бонифатия. Храм был заполнен прихожанами наполовину.

-Необычную службу в этом году мы прослужили в новогоднюю ночь, когда все обычно садятся за стол, а мы в эту ночь почтили память святого мученика Бонифатии, провели божественную литургию. Он сам поборол свои недуги и стал покровителем тех, кто борется с пьянством, наркоманией и курением. У нас в епархии есть приход, посвященный этому мученику, есть несколько реабилитационных центров. Редко какая семья на Руси не знает мученика Бонифатия. Раньше это был наш российский бич, почти в каждой семье возносились молитвы, стоны и вопли мученику Бонифатию, с просьбами, чтобы родные начали вести трезвый образ жизни. В ночь на 1 января люди пришли помолиться, причаститься, исповедаться. Верующих в Бердске много, — убедился бердский протоиерей Андрей Федоров.

Андрей Федоров имеет сан протоиерея — старшего священника. Однако сан никак не влияет на службу священника.

-Владыка Тихон, который был управляющим нашей епархией посчитал, что мне нужно трудится здесь. Я прикладываю свои усилия, смотрю, чем могу быть полезен. Служил я здесь рядышком в храме святителя Николая Чудотворца, что в нижней Ельцовке. При рукоположении священник сразу получает возможности делать все, что нужно делать священнику и эти обязанности сохраняются до конца его земной жизни. У нас нет понятия карьерного роста, мы исполняем то, что должно — совершаем таинства, крестим, исповедуем, причащаем, совершаем божественную литургию, миссионерствуем, проповедуем, — поделился батюшка.

Настоятель Преображенского собора отметил, что никогда не мыслил о том, что станет священнослужителем. Закончив университет, став математиком-программистом, он начал трудится в научно-исследовательском институте. Всю свою жизнь он верил в Бога, надеялся на него, посещал храм.

-Когда я начал появляться в церкви чаще, я ничего не понимал и хотелось с большим пониманием участвовать в богослужении, не просто слушать, а слышать слова молитв, чтобы молиться со всеми вместе, не чувствовать себя посторонним. Ведь если Бог нам отец, то храм нам родной дом, а в нем мы должны все знать и понимать, — уверен отец Андрей.

Будущий батюшка обрел духовного отца, который не один десяток лет учил его церковному богослужению, молитвам. Андрей Федоров не просто осваивал каноны богослужения, но и принимал участие в хозяйственной жизни церковного прихода — косил траву, поправлял забор, красил храм, реставрировал иконы, читал и пел молитвы, звонил в колокола.

-Больше, чем через 10 лет этот священник посоветовал мне изменить жизнь, стать священником. Я послушался его совета. В европейской части России, где приходов очень много, даже в том районе, где мой духовный отец был благочинным, было 18 церквей. А здесь в Сибири на 18 районов не было даже одной церкви. Мой старший брат, который на 7 лет раньше меня уехал в Сибирь и стал священником, говорил, что в Сибири нет никаких гонений над церковью по одной простой причине — церквей и священнослужителей нет. Люди умирали не отпетыми, рождались, а их негде было крестить, жили без покаяния, причастия. Вот почти 30 лет тому назад по совету духовного отца я приехал в Сибирь и уже у покойного митрополита Гедеона (митрополит Новосибирский и Барнаульский с 1972 по 1990 года — прим. ред.) просил рукоположения, прошел некоторые испытания. Оказалось то, что чему меня учил духовный отец, хватило для того, чтобы благополучно уже будучи священником, поступить и закончить семинарию, — вспоминал помощник настоятеля Преображенского собора.

В беседе отец Андрей отметил, что ему нравится Бердск, а территория бердских храмов может послужить образцом не только для Новосибирской и Бердской епархии, но и других.

— Все три храма города — это его украшение. При въезде в город расположена замечательная часовня, а следуя в Бердск по дороге, можно наблюдать поклонные кресты. Сам город Бердск очень уютный, чистый, здесь очень приятно и хорошо жить, — уверен протоиерей.