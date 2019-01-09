Служить в церкви 10 лет готовился программист-математик, ныне проповедующий в Бердске

помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров
Накануне Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора священник Андрей Федоров дал эксклюзивное интервью «Курьер. Среда. Бердск». В беседе он размышлял о вмешательстве церкви в светскую жизнь, деятельности православных активистов и необходимости крещения детей. Батюшка Андрей,отец пятерых детей, вспомнил как пришел к христианству и, кто ему помог стать священнослужителем.
5 января Андрей Федоров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что оказался в Бердске по указу митрополита Тихона. Так устроена русская православная церковь — каждый священник трудится в том месте, где считает нужным митрополит епархии. Все же решения епископата направляются патриарху, священному синоду, соборам русской православной церкви.
Андрей Федоров стал помощником настоятеля Преображенского кафедрального собора в сентябре 2018 года. За чуть больше 4 месяцев службы в Бердске, он отметил, что прихожан в городе много. Так, в новогоднюю ночь в храме была совершена служба, приуроченная ко дню памяти святого мученика Бонифатия. Храм был заполнен прихожанами наполовину.
-Необычную службу в этом году мы прослужили в новогоднюю ночь, когда все обычно садятся за стол, а мы в эту ночь почтили память святого мученика Бонифатии, провели божественную литургию. Он сам поборол свои недуги и стал покровителем тех, кто борется с пьянством, наркоманией и курением. У нас в епархии есть приход, посвященный этому мученику, есть несколько реабилитационных центров. Редко какая семья на Руси не знает мученика Бонифатия. Раньше это был наш российский бич, почти в каждой семье возносились молитвы, стоны и вопли мученику Бонифатию, с просьбами, чтобы родные начали вести трезвый образ жизни. В ночь на 1 января люди пришли помолиться, причаститься, исповедаться. Верующих в Бердске много, — убедился бердский протоиерей Андрей Федоров.
Андрей Федоров имеет сан протоиерея — старшего священника. Однако сан никак не влияет на службу священника.
-Владыка Тихон, который был управляющим нашей епархией посчитал, что мне нужно трудится здесь. Я прикладываю свои усилия, смотрю, чем могу быть полезен. Служил я здесь рядышком в храме святителя Николая Чудотворца, что в нижней Ельцовке. При рукоположении священник сразу получает возможности делать все, что нужно делать священнику и эти обязанности сохраняются до конца его земной жизни. У нас нет понятия карьерного роста, мы исполняем то, что должно — совершаем таинства, крестим, исповедуем, причащаем, совершаем божественную литургию, миссионерствуем, проповедуем, — поделился батюшка.
Настоятель Преображенского собора отметил, что никогда не мыслил о том, что станет священнослужителем. Закончив университет, став математиком-программистом, он начал трудится в научно-исследовательском институте. Всю свою жизнь он верил в Бога, надеялся на него, посещал храм.
-Когда я начал появляться в церкви чаще, я ничего не понимал и хотелось с большим пониманием участвовать в богослужении, не просто слушать, а слышать слова молитв, чтобы молиться со всеми вместе, не чувствовать себя посторонним. Ведь если Бог нам отец, то храм нам родной дом, а в нем мы должны все знать и понимать, — уверен отец Андрей.
Будущий батюшка обрел духовного отца, который не один десяток лет учил его церковному богослужению, молитвам. Андрей Федоров не просто осваивал каноны богослужения, но и принимал участие в хозяйственной жизни церковного прихода — косил траву, поправлял забор, красил храм, реставрировал иконы, читал и пел молитвы, звонил в колокола.
-Больше, чем через 10 лет этот священник посоветовал мне изменить жизнь, стать священником. Я послушался его совета. В европейской части России, где приходов очень много, даже в том районе, где мой духовный отец был благочинным, было 18 церквей. А здесь в Сибири на 18 районов не было даже одной церкви. Мой старший брат, который на 7 лет раньше меня уехал в Сибирь и стал священником, говорил, что в Сибири нет никаких гонений над церковью по одной простой причине — церквей и священнослужителей нет. Люди умирали не отпетыми, рождались, а их негде было крестить, жили без покаяния, причастия. Вот почти 30 лет тому назад по совету духовного отца я приехал в Сибирь и уже у покойного митрополита Гедеона (митрополит Новосибирский и Барнаульский с 1972 по 1990 года — прим. ред.) просил рукоположения, прошел некоторые испытания. Оказалось то, что чему меня учил духовный отец, хватило для того, чтобы благополучно уже будучи священником, поступить и закончить семинарию, — вспоминал помощник настоятеля Преображенского собора.
В беседе отец Андрей отметил, что ему нравится Бердск, а территория бердских храмов может послужить образцом не только для Новосибирской и Бердской епархии, но и других.
— Все три храма города — это его украшение. При въезде в город расположена замечательная часовня, а следуя в Бердск по дороге, можно наблюдать поклонные кресты. Сам город Бердск очень уютный, чистый, здесь очень приятно и хорошо жить, — уверен протоиерей.
Храмов в Бердске ещё мало. По численности жителей их должно быть не менее 10, а, если ещё точнее, то не менее 20. Со временем так и будет. И, чем больше будет храмов, тем меньше будет помойных, то есть питейных мест, а как следствие — преступлений.
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да не будет их тут 10 и тем более 20.
Кто их содержать будет?
Силой в них людей загонять будете и деньги вымогать, или что?
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Будет и больше. Гораздо больше.
Как-то более 40 лет назад один знакомый сказа мне так, между прочим, что пройдет совсем немного лет, и от этой страны. называемой СССР ничего не останется. Тогда мы с ним сильно поругались. Но правым оказался он.
Был в 50-х годах шут. Звали его кукурузником. Он обещал провезти по стране последнего попа. Прошло совсем немного, а самые «преданные коммунисты» раздербанили страну на ура.
Так что не стоит зарекаться в плане будущего страны, особенно в вопросах веры. Возвращение к истокам только началось. В храмах на причастии больше всего детей. А вера закладывается в детстве. Посыпается, правда, гораздо позже.
Вы говорите за себя. А каждый русский в этой стране скажет за себя. Человек рождается и умирает самостоятельно. И как ему встретить последний свой миг в этом мире — его выбор. Никто не в праве решать этот самый важный вопрос за других. Это не на парад пройтись под звуки марша: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»
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какие «истоки»? какое «возвращение»?
о чём вы, вообще? Сейчас это бизнес на потоке, в бОльшей степени, нежели Вера.
«Вы говорите за себя. А каждый русский в этой стране скажет за себя.» ©
Так и говорю за себя. Русский и крещёный, если это для вас имеет значение.
И, само собой, это сугубо моё личное мнение.
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Говорю не только за себя, но и за своих детей, внуков. А их у меня очень много.
А то, что крещеный, но отступивший от тех, кто крестил, кто перед Богом за вас поручился, так это может быть и хуже для вас. Но это уже не мое дело.
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У каждого свои истоки. Не стоит мерить других своей меркой. На территории России живут разные люди. Раздел прошел давно. И раздел полит обильно кровью. Примирения никогда не будет. Ваше «примирение» требует предательства памяти тех, чья кровь вопиет к справедливости. А людей обижать нельзя. Они будут молить о справедливости. На чьей стороне, будет Суд?
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Я как-то писал одному болтуну, что рассуждать о предмете может только тот его познал. Так что рассуждать, Данилов о приоритете веры или бизнеса в храмах вы не можете. Просто понятия не имеете об этом. Не в теме. Если уж ваши журналисты настолько безграмотные, что не удосуживаются просто проверить, как звали святого Бонифатий или Вонифатий, а также строчат «Мучение 12 апостолов» вместо «Учение 12 Апостолов» или по-другому «Дидахи» известнейший христианский письменный памятник 1-го века, то благоразумнее не лезть в калашный ряд со своей версией веры.
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Кто и когда «вымогал» у вас, несчастного, денежки на содержание храма? Мы свои храмы содержим сами. А как это получается судите сами. Посмотрите на муниципальные больницы. Нищета столетняя. Сравните с храмами. Красота и чистота, везде цветы. Вот и получается, что те, кто громче кричит, меньше всего делает. Да и школы муниципальные больше похожи на места стойлового содержания молодняка. Наведите порядок там. А деньги на содержание мест социального призрения собирают всем миром, в отличие от храмов.
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Вот я чет сильно сомневаюсь, что церковь живет на те копейки, что принесла бабушка в уголке платочка.
Деньги не пахнут, как говорили в Риме.
Отступные за прощение грехов некоторых «верующих» весьма впечатляющи.
Ни в школе, ни в больнице ведь грехи не отпустят, вечной жизни не пообещают.
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А вы авансовый отчет потребуйте по каждому храму. И не забудьте сравнить эти отчеты с тратами чиновников.
Владыка Тихон как приехал с чемоданом, так с ним и уехал. Его резиденция, машина и прочее перешли новому владыке.Тихон до сих пор своего жилья не имеет. А чиновники все наворованное с собой уносят. Не скажите, случайно, где они прячут добытое непосильным трудом?
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Вы счас это про мирян, попов или олигархов?
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Храмов много было на Руси.
Кончилось революцией.
Вы этого хотите?
Царство Божие не на земле, а на небе.
Вы это забыли.
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«…Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» Евангелие от Луки. 17:21. А Вы это забыли или просто не знали?
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Ну точно не снаружи вас.
Ну скажите, что на небе его нет, и вас первым забьют камнями.
Выш «Отче наш» перед сном наверно кажный день поете, а о чем — не знаете.
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Ответ Вам только один. Внимательно читать Библию с толкованием к ней. Обнаружите интересную вещь. Под словом «небо» там разумеют очень часто духовный мир, а не астрономическую или пространственную составляющую. Во интересно как, да?
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Храм Святителя Николая Чудотворца был построен с нуля силами отца Анатолия Носкова, а отец Андрей пришёл уже в готовый храм, когда владыка решил убрать о.Анатолия из Новосибирска, теперь убрали из Бердска о.Василия Бирюкова, построившего три храма и гимназию, а на его место поставили опять же о.Андрея. Что-то какие-то повторяющиеся события. У о.Анатолия и о.Василия был огромный авторитет и любовь прихожан, а о.Андрея хоть в Нижней Ельцовке, хоть в Бердске даже почти и не знает никто. «…по плодам их узна́ете их.»
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Отцом стать не долго. Две минуту и готово. А вот что бы быть ПАПОЧКОЙ — это надо заслужить.
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Валерий Анатольевич Бурков, полковник, известен как один из последних офицеров, получивших звание Героя Советского Союза. Кадровый военный во втором поколении, авианаводчик, он потерял в Афганистане обе ноги, пережил три клинические смерти, выжил и вернулся в армию.
В настоящее время иеромонах Киприан служит настоятелем монастыря в Кыргызстане.
У кого повернется язык обвинить этого человека в том, что он наживается за счет бабушкиных денег?
А теперь можете продолжить список подобных батюшек, которые есть цвет и гордость нашей страны. Сколько среди них замечательных ученых, врачей, инженеров… Что же вам их не видно? Осмелюсь ответить за вас: каждый видит то, что ему близко. Двое смотрели в лужу. Один увидел отражение звёзд, а второй — грязь.
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