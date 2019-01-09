Скончался от холода бомж на дачах под Бердском

Во вторник, 8 января, на территории Искитимского района обнаружили окоченевший труп.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Единой дежурно-диспетчерской службе Искитимского района, погибший оказался бомжом в возрасте 52 года.

Его тело нашли на территории Мичуринского муниципального образования в садовом обществе “Восток-2″. Стоит отметить, что это СНТ считается бердским, оно находится за химзаводом практически в черте Бердска.

По информации ЕДДС, смерть мужчины наступила от переохлаждения.