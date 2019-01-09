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Скончался от холода бомж на дачах под Бердском

Замерз насмерть 8 января 52-летний мужчина на территории Искитимского района в СНТ за химзаводом.

9.01.2019 Фото: Википедии 2 коммент.
 
Скончался от холода бомж на дачах под Бердском

Труп бомжа нашли на бердских дачах

Во вторник, 8 января, на территории Искитимского района обнаружили окоченевший труп.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Единой дежурно-диспетчерской службе Искитимского района, погибший оказался бомжом в возрасте 52 года.

Его тело нашли на территории Мичуринского муниципального образования в садовом обществе “Восток-2″. Стоит отметить, что это СНТ считается бердским, оно находится за химзаводом практически в черте Бердска.

По информации ЕДДС, смерть мужчины наступила от переохлаждения.


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(2) Комментариев

  1. Ого

    «Курьер», зачем такая жуткая фотка? И так страшнааа! =-O

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  2. Аноним

    Бомжами называют грязных, пьяных, вонючих, опустившихся людей, которые роются в мусорных баках и урнах, гадят в подъездах и дворах, воруют, попрошайничают… В глазах достаточно большой части обывателей «бомжи» и людьми-то не являются. Что касается бездомных, то они далеко не все таковы. Понятно, что СМИ отражают не только образ бездомного, но и общественное мнение, которое существует по отношению к бездомным.

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