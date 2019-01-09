Скончался от холода бомж на дачах под Бердском

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Бомжами называют грязных, пьяных, вонючих, опустившихся людей, которые роются в мусорных баках и урнах, гадят в подъездах и дворах, воруют, попрошайничают… В глазах достаточно большой части обывателей «бомжи» и людьми-то не являются. Что касается бездомных, то они далеко не все таковы. Понятно, что СМИ отражают не только образ бездомного, но и общественное мнение, которое существует по отношению к бездомным.
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