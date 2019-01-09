Гиперзвуковые снаряды испытали Военно-морские силы США

Американский эскадренный миноносец USS Dewey летом прошлого года в рамках испытаний выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия, сообщает издание USNI News со ссылкой на чиновников, знакомых с проведением тестов.

По данным издания, испытания проводили ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года. Они были частью исследований, «чтобы доказать, что ВМС может превратить палубное орудие, которому более сорока лет, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотных летательных аппаратов».

Издание отмечает, что гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки.

По данным издания, сейчас ВМС США используют комбинацию из ракет для борьбы с крылатыми ракетами. Как сообщил изданию сотрудник Центра стратегического и бюджетного анализа Брайан Кларк, такое сочетание ракет эффективное, но дорогостоящее.

Источник: РИА Новости