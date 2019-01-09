Сгорели трое маленьких детей и трое взрослых на пожаре в Кузбассе

Трое детей и трое взрослых погибли утром в среду во время пожара в Кемеровской области, сообщили 9 января в СК региона.
Известно, что пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль.
«Во время тушения пожара обнаружены тела трех малолетних детей: пятилетней девочки, семилетнего мальчика, а также четырехмесячной девочки, кроме того, в доме обнаружены тела 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки», — сказал представитель ведомства.
По предварительной информации, соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС, которые в жилище обнаружили погибших. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание — обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно. Предварительно установлено, что все погибшие, кроме 20-летней девушки друг другу приходятся родственниками.
Как сообщает ГУ МЧС области, в 07.56 (местного времени) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль. Пожар ликвидирован в 08.13. В настоящее время на месте работает следственная группа, в составе которой следователи криминалисты.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10