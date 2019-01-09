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Сгорели трое маленьких детей и трое взрослых на пожаре в Кузбассе

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание — обгорел пластиковый потолок. Погибшая семья характеризуется положительно.

9.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорели трое маленьких детей и трое взрослых на пожаре в Кузбассе

Погибла семья во время пожара

Трое детей и трое взрослых погибли утром в среду во время пожара в Кемеровской области, сообщили 9 января в СК  региона.

Известно, что пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль.

«Во время тушения пожара обнаружены тела трех малолетних детей: пятилетней девочки, семилетнего мальчика, а также четырехмесячной девочки, кроме того, в доме обнаружены тела 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки», — сказал представитель ведомства.

По предварительной информации, соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС, которые в жилище обнаружили погибших. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание — обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно. Предварительно установлено, что все погибшие, кроме 20-летней девушки друг другу приходятся родственниками.

Как сообщает ГУ МЧС области, в 07.56 (местного времени) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль. Пожар ликвидирован в 08.13. В настоящее время на месте работает следственная группа, в составе которой следователи криминалисты.


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