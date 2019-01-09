Музыкальную цензуру предложил ввести Дмитрий Билан

Сольные концерты звезд российской эстрады завершились в столице Эмиратов Абу-Даби 7 января. Дмитрий Билан оказался среди участников самого крупного музыкального фестиваля российских звезд, который когда-либо устраивали заграницей — Russian Music Festival.

При общении с журналистами Билан неожиданно высказал весьма спорную мысль о том, что некоторые степени свободы стоит ограничивать – а именно, следует ввести цензуру в музыке.

— В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос, — объясняет свою точку зрения Билан. – Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит – перебор. Если говорить о позитивном, то я собираюсь завтра в отпуск. Хочу полететь туда, где будет вакуумнотихо и много воды. Но первым делом, конечно же, полечу к маме, чтобы ее обнять.

Источник: МК