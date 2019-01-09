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Музыкальную цензуру предложил ввести Дмитрий Билан

Певец считает, что в западной музыке царит хаос, и чтобы придерживаться российских традиций нужно ограничить «трэш и вседозволенность» рамками.

9.01.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Музыкальную цензуру предложил ввести Дмитрий Билан

Абу-Даби, ОАЭ

Сольные концерты звезд российской эстрады завершились в столице Эмиратов Абу-Даби 7 января. Дмитрий Билан оказался среди участников самого крупного музыкального фестиваля российских звезд, который когда-либо устраивали заграницей — Russian Music Festival.

При общении с журналистами Билан неожиданно высказал весьма спорную мысль о том, что некоторые степени свободы стоит ограничивать – а именно, следует ввести цензуру в музыке.

— В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос, — объясняет свою точку зрения Билан. – Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит – перебор. Если говорить о позитивном, то я собираюсь завтра в отпуск. Хочу полететь туда, где будет вакуумнотихо и много воды. Но первым делом, конечно же, полечу к маме, чтобы ее обнять.

 

Источник: МК


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(2) Комментариев

  1. Вадим

    Билан для меня воплощение трэша и вседозволенности.
    Давайте запретим Билана!!!

    (всегда думал что мировоззрение, когда свое мнение считаешь единственно верным, а чужое, отличное, предлагаешь запретить-присуще малообразованным возрастным совкам. Ан нет)))))

    Кстати, димасик, а ты случайно своим видом ничего запрещенного не пропагандируешь среди несовершеннолетних??? (лишний раз убеждаюсь что у артистов мозги чаще всего отсутствуют)

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  2. Аноним

    Дима решил покинуть»большой спорт»?!!!»Пилит он сук,,,на котором сидит»!!!

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