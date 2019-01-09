Из сексуального рабства освободили 5 девушек из России и Украины в Испании

Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.

Задержаны четыре человека, при этом в пресс-службе полиции отказались сообщить РИА Новости их гражданство. Троих из них поместили под стражу.

Подозреваемые искали жертв через социальные сети, как правило, выбирая молодых девушек c финансовыми проблемами. Им предлагали работу в Испании, например, хостес или аниматором на дискотеках, обещали зарплату в три тысячи евро. Однако по приезде девушек заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе. За отказ им грозил штраф от 50 до 100 евро, рассказала одна из жертв. По ее словам, лидер группировки также угрожал выкинуть их на улицу без средств к существованию. Девушки жили в том же клубе, за проживание они должны были платить по пять евро в день.

Отмечается, что подозреваемые связывались с «поставщиками» девушек в России и на Украине через социальные сети и мессенджеры.

При обыске в клубе и одном из домов в Гранаде нашли огнестрельное оружие, чуть более тысячи евро наличными и марихуану.

Источник: РИА Новости