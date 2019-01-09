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Из сексуального рабства освободили 5 девушек из России и Украины в Испании

Им предлагали работу хостес или аниматором на дискотеках, обещали зарплату в 3000 евро. Однако по приезде девушек заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе.

9.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Из сексуального рабства освободили 5 девушек из России и Украины в Испании

Девушкам угрожали штрафами и расправой

Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Задержаны четыре человека, при этом в пресс-службе полиции отказались сообщить РИА Новости их гражданство. Троих из них поместили под стражу.

Подозреваемые искали жертв через социальные сети, как правило, выбирая молодых девушек c финансовыми проблемами. Им предлагали работу в Испании, например, хостес или аниматором на дискотеках, обещали зарплату в три тысячи евро. Однако по приезде девушек заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе. За отказ им грозил штраф от 50 до 100 евро, рассказала одна из жертв. По ее словам, лидер группировки также угрожал выкинуть их на улицу без средств к существованию. Девушки жили в том же клубе, за проживание они должны были платить по пять евро в день.

Отмечается, что подозреваемые связывались с «поставщиками» девушек в России и на Украине через социальные сети и мессенджеры.

При обыске в клубе и одном из домов в Гранаде нашли огнестрельное оружие, чуть более тысячи евро наличными и марихуану.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Так ещё больше надо снимать и показывать кинофильмов про горячих пастухов влюбляющихся на ВДНХ в свинарок, страдающих от злобных деревенских гармонистов, про честных и справедливых будулаев, всю жизнь любящих соседку по деревне и терпящих от злых и коварных соседских мужиков несправедливости всякие. Про баев, шейхов и падишахов, которые содержат гаремы не для того, о чём вы подумали, а чисто для душевной гармонии, приглашая туда санкт-петербурженок и москвичек, и ещё всяких прочих дамочек в поиске той самой «гармонии», пожить в гареме и поучить деток арифметике! Ну чисто для расширения кругозора — и деток, и дамочек! :-D :-D :-D

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