Трамп обратился к нации по кризису на границе с Мексикой

Заборы вокруг домов люди строят не из-за ненависти к тем, кто снаружи, а потому что любят тех, кто внутри, заявил Дональд Трамп в телеобращении к нации. Он призвал политиков преодолеть партийные разногласия ради блага американцев.

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания его политических противников-демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

​Видеозапись обращения опубликована на сайте Белого дома. Ситуацию на границе Трамп охарактеризовал как гуманитарный кризис и кризис в области безопасности.

В начале своей речи Трамп пытался убедить американцев в своей правоте с помощью цифр. Он привел данные по нелегальной миграции, по количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу. За последние два года, заявил он, было арестовано 266 тыс. иностранцев с уголовным прошлым, в том числе 100 тыс., совершивших нападения, 30 тыс. из них совершили сексуальные преступления, а 4 тыс — убийства.

«На протяжении многих лет тысячи американцев были жестоко убиты теми, кто незаконно въехал в нашу страну, и еще тысячи жизней будут потеряны, если мы не будем действовать прямо сейчас», — заверил Трамп.

Кроме того, он отметил, что из-за нелегальной миграции страдают в первую очередь афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки, у которых снижаются зарплаты и которые теряют рабочие места.

По его словам, строительство стены на границе быстро себя окупит. «Стоимость нелегальных наркотиков превышает $500 млрд в год — гораздо больше, чем $5,7 млрд, которые мы запросили у конгресса. Стена также будет оплачена косвенно, за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой», — заявил президент.

Он напомнил также, что лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер раньше неоднократно голосовал за выделение средства на укрепление границы с Мексикой. Упорство демократов вызвано не заботой о стране, а желанием противодействовать ему лично — Дональду Трампу, уверен президент.

При этом единственным решением ситуации Трамп назвал согласие демократов выделить средства для строительства стены. «Эта ситуация могла бы быть разрешена в течение 45-минутной встречи. Я пригласил лидеров конгресса в Белый дом завтра, чтобы они сделали это», — заявил президент США призвал американских политиков подняться выше партийных разногласий.

Трамп также вспомнил слова лидера демократов в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси, которая назвала стену «аморальной». Трамп не назвал ее имени, однако спросил, почему же богатые политики строят стены и заборы вокруг собственных домов. «Они строят стены не потому, что ненавидят людей снаружи, но потому что любят тех, кто внутри», — заверил Трамп.

Единственным аморальным явлением Трамп назвал политиков, которые ничего не делают, чтобы спасти жизни людей. Президент напомнил о жертвах нелегальных эмигрантов последних дней: убитом полицейском, изнасилованной и убитой женщине-ветеране в Калифорнии и других случаях.​

Речь Трампа была непохожа на многие его выступления в прошлом. Он обратился к американцам в спокойном, неагрессивном тоне, с выражением сочувствия, понимания и сожаления.

«Когда я стал президентом, я поклялся защищать нашу страну. Я буду это делать всегда. Помоги мне Господь! Спасибо и спокойной ночи!», — закончил свою речь президент США.

Ранее Трамп заявил, что может ввести режим чрезвычайного положения на границе и профинансировать строительство заграждений в обход конгресса. Позже вице-президент Майк Пенс пояснил, что законность этого шага изучают юристы Белого дома. Однако в обращении президента эта мера упомянута не была.​

Источник: РБК