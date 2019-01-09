700 тонн мусора за 8 праздничных дней вывезли из Бердска

В первый рабочий день января 2019 года, заместитель главы города по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что с 1 по 8 января нового года из Бердска вывезено 700 тонн мусора. При этом он отметил, что для горожан в этом законе нет ничего неожиданного. Бердск наиболее подготовлен для работы в новых условиях, так как коренным образом в системе вывоза отходов ничего не меняется, считает вице-мэр. В пример он привел райцентры, где про вывоз мусора услышали впервые.

-Бердск к реформе готов, оператор работает. После празднования Нового года в городе было много мусора. Происходили небольшие сбои в информировании — управляющие компании некорректно или не вовремя давали заявки на вывоз мусора. С ними работа выстраивается, а с местным перевозчиком мы работаем плотно. Начало работы нового закона о сборе и вывозе ТКО совпало с новогодними праздниками, когда имеет место быть неопределенное увеличение количества мусора. Графики те, которые подали управляющие компании, не соответствуют реалиям, вывозить каждый день мусор мало. Нужно вывозить дважды в день. В первый день 2019 года вывезено 68 тонн мусора (400 кубов — прим. ред.), 2 января — 112 тонн и около 70 тонн мусора вывезли 3 января. Дежурный по городу смотрит за этой работой, работа станет более прогнозируемой в будни, — предполагал Владимир Захаров 4 января.

Вице-мэр Бердска сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что лично объезжал город после празднования Нового года и убедился, что большая часть мусора в контейнеры многоквартирных домов попадает из частного сектора. По мнению замглавы владельцы частных домов так поступают либо потому что у него нет контейнера, либо он — «оставляет контейнер про запас».

По мнению Владимира Николаевича, заключать прямой договор на вывоз мусора необходимо, чтобы избежать замусоренности города, его акватории и лесопарковой зоны.

-Конечно, можно пытаться не соблюдать закон. Но для этого есть специальные люди, которые за это отвечают — это региональный оператор. Он должен эту работу выстроить, используя все ресурсы закона. Мы готовы помочь, выступить посредником между жителями и регоператором. Новшество этой реформы то, что оплачиваться будет только тот мусор, который попал на свалку. У нас должны уменьшиться места несанкционированных свалок, — уверен Захаров.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Бердске начала действовать новая схема вывоза мусора. Теперь мусорные контейнеры опорожняет региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск» через перевозчика — компанию «Эко Сервис». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубометр, что составляет с учетом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц.

— Этот тариф предусмотрен на весь 2019 год. В июле 2020 года будет повышение тарифа, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Климова, начальник отдела регулирования обращения с ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области.