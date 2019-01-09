700 тонн мусора за 8 праздничных дней вывезли из Бердска

В первый рабочий день января 2019 года, заместитель главы города по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что с 1 по 8 января нового года из Бердска вывезено 700 тонн мусора. При этом он отметил, что для горожан в этом законе нет ничего неожиданного. Бердск наиболее подготовлен для работы в новых условиях, так как коренным образом в системе вывоза отходов ничего не меняется, считает вице-мэр. В пример он привел райцентры, где про вывоз мусора услышали впервые.
-Бердск к реформе готов, оператор работает. После празднования Нового года в городе было много мусора. Происходили небольшие сбои в информировании — управляющие компании некорректно или не вовремя давали заявки на вывоз мусора. С ними работа выстраивается, а с местным перевозчиком мы работаем плотно. Начало работы нового закона о сборе и вывозе ТКО совпало с новогодними праздниками, когда имеет место быть неопределенное увеличение количества мусора. Графики те, которые подали управляющие компании, не соответствуют реалиям, вывозить каждый день мусор мало. Нужно вывозить дважды в день. В первый день 2019 года вывезено 68 тонн мусора (400 кубов — прим. ред.), 2 января — 112 тонн и около 70 тонн мусора вывезли 3 января. Дежурный по городу смотрит за этой работой, работа станет более прогнозируемой в будни, — предполагал Владимир Захаров 4 января.
Вице-мэр Бердска сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что лично объезжал город после празднования Нового года и убедился, что большая часть мусора в контейнеры многоквартирных домов попадает из частного сектора. По мнению замглавы владельцы частных домов так поступают либо потому что у него нет контейнера, либо он — «оставляет контейнер про запас».
По мнению Владимира Николаевича, заключать прямой договор на вывоз мусора необходимо, чтобы избежать замусоренности города, его акватории и лесопарковой зоны.
-Конечно, можно пытаться не соблюдать закон. Но для этого есть специальные люди, которые за это отвечают — это региональный оператор. Он должен эту работу выстроить, используя все ресурсы закона. Мы готовы помочь, выступить посредником между жителями и регоператором. Новшество этой реформы то, что оплачиваться будет только тот мусор, который попал на свалку. У нас должны уменьшиться места несанкционированных свалок, — уверен Захаров.
Напомним, что с 1 января 2019 года в Бердске начала действовать новая схема вывоза мусора. Теперь мусорные контейнеры опорожняет региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск» через перевозчика — компанию «Эко Сервис». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубометр, что составляет с учетом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц.
— Этот тариф предусмотрен на весь 2019 год. В июле 2020 года будет повышение тарифа, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Климова, начальник отдела регулирования обращения с ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области.
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??? почти 11 вагонов … как-то сомнительно ..
7 1
это много или мало? для чего эти цифры и с чем их сравнить!?
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700 тонн мусора делим на 103209 жителей = 6,8кг. на каждого человека — за 8 дней, т.е. меньше 1кг. на одну душу в день.
Столько мусора наш город производит в новогодние праздничные дни. Мусора в последующие дни значительно меньше.
Новый тариф обязывает учитывать 6л. мусора в день с носа, где логика…
12 1
Они считали не кг а рубли с носа
0 0
Мусор, который разлетается при опорожнении контейнеров не подбирается. Мусор на площадках где установлены контейнера и возле домов, где мусорокамеры. Дворники этот мусор и подбирают, а деньги платим региональному оператору!
7 1
700 тонн мусора за 8 праздничных дней вывезли из Бердска
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Так в этом есть заслуга команды ТЕЛЕФОННОГО оператора «Экология-Новосибирск», состоящего из 2-3 человек и навязанного населению принудительно или это «Эко Сервис» постарался, с которым жители и УК могли бы заключить прямые договора без всяких промежуточных посредников?
Ведь КБУ только что рапортовал как заслугу, что избавился от офшорного кровососа «Новосибирскэнерго», а нам почему-то точно такого же офшорного кровопийцу воткнули в вену.
12 1
Интересно,а 700 тонн мусора это собрали только в Бердске или привезли на свалку со всей НСО?Видимо ,ускоряется открытие нового мусорного полигона в окрестностях Бердска.Вот и наступает «развитие» Бердска по программе Академгородок-2.
8 1
Вывезли и хорошо, Это оплатили жители, вопрос в том в чем роль посредника, кроме как деньги перераспределять? в этой уборке мусора.
12 0
Согласен с вами. Мне тоже не понятно данная информация- за наши деньги вывезли наш мусор, при этом все извлекли прибыль. Тогда давайте в этом же русле и новости магазинов, кто сколько продал мандарин с 1-8 января. И типа во какие мы молодцы
6 0
— Бердск к реформе готов, оператор работает. —
Офигенная реформа!!!
Мне, как жителю многоэтажки, эта реформа сравнима, например, примерно с таким новшеством. Пофантазируем!
Мэр города:
— У нас реформа общественного транспорта! Мы поменяли название ПАТП и его начальника! Мы перекрасим наши старые ПАЗики в зелёный цвет и пассажиры будут платить за проезд в 5 раз дороже! УРРААА, товарищи. Пользуйтесь и будьте счастливы!!!
10 0
Из неприятного. Вывозить мусор стали днём с 13 до 14. До нового года вывозили утром в 7-00. Параша дворником выставляется в 7-00 и стоит пол дня. Ладно, зима, а что летом делать? Ведь вонь будет несусветная. К тому же птицы и собаки за несколько часов умудряются разбросать часть мусора. Дворник говорит так: Не моё, мол дело, у меня ещё 3-4 дома не обслужено! Меняйте, мол график мусоровоза, звоните. А СибСтндарту вообще пофиг.
4 1
Формула — Чем больше куча стоящая на улице , тем в 100 раз больше мусора вывезли .
Да нам то побарабано сколько там вывезли и как вы усссь вывозить . Мы то по новому сверх тарарифу будем платить . Поэтому соизвольте убрать мусор Весь , не справляетесь , тачки , лопаты , всему персоналу и вперед иначе это невыполнение услуг . Суд и перерасчет
6 1
Перерасчет со штрафом и компенсацией
4 0
Многие спрашивают: «много это или мало?»
Вот здесь документ https://ecologynsk.ru/uploads/consumer_document/fa2ccc15-bc51-4234-afa7-25c2a0185fca.pdf
Норматив рассчитан исходя их цифры 392,95 кг отходов на 1 жителя в год.
Путем несложных преобразований узнаем, что при 100 тысячном городе выходит примерно 107 тонн в сутки: (392,95*100 000) / 365.
Здесь же за 8 суток вывезено 700 тон, вместо расчетных 860.
Конечно надо бы посмотреть на год целиком, но пока получается что мусора почти на 20% меньше норматива расчетного.
3 0
Пусть не лгут.У нас в частном секторе как наполнялся за неделю один контейнер на 5 домов,так и за праздники вывезли один контейнер.Пытаются оправдать драконовские тарифы.
0 1