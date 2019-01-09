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МИД Украины призвал запретить въезд в страну мужчинам из России

Киев ограничил въезд россиян мужского в возрасте от 16 до 60 лет на время военного положения. Но его снял Порошенко в конце декабря.

9.01.2019 Фото: © Фото : Державна прикордонна служба України Нет комментариев
 
МИД Украины призвал запретить въезд в страну мужчинам из России

На украинской границе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Завтрак 1+1» заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Такую меру политик назвал «умной и правильной фильтрацией».

«А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение — тогда фильтрация есть, нет военного положения — нет», — цитирует его УНИАН.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней. В конце декабря Петр Порошенко объявил об окончании его действия. На время военного положения Киев ограничил въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить никаких ответных ограничений против украинцев, а, напротив, облегчит режим их пребывания в стране и получения российского гражданства.

Источник: РИА Новости


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