Путин запустил хранилище газа в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, президент РФ Владимир Путин и председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы на Калининградском подземном хранилище газа. Глава государства вышел на видеосвязь с терминалом во время посещения ПХГ.
Калининградское подземное хранилище газа — первый в стране герметичный природный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли. Ожидается, что запущенный при участии президента альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области — с помощью сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого по морю, — повысит энергетическую безопасность региона, учитывая особенность его расположения.
Калининградская область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. Для повышения энергетической безопасности региона «Газпром» реализовал проект по альтернативному варианту газоснабжения потребителей. Для этого в акватории и на побережье Балтийского моря в Калининградской области построен терминал по приему газа.
Терминал подключат к существующему трубопроводу в районе Калининградского подземного хранилища газа, что даст возможность направлять энергоноситель потребителям области и закачивать его в хранилище. Процесс регазификации СПГ будет осуществляться на плавучей платформе «Маршал Василевский», которая прибыла в Калининградскую область в конце декабря.
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