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Сгорели дом, автомобиль «Лада» и все надворные постройки на пожаре в Бердске

Пожарные боролись с огнем более 4 часов, подвозили воду поочередно тремя машинами. Спасли двух человек.(ВИДЕО)

9.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорели дом, автомобиль Лада и все надворные постройки на пожаре в Бердске

Дом №41 на ул. Павлова в Бердске сгорел

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», 8 января в 20:41 на ул. Павлова в Бердск загорелся жилой дом №41 и надворные постройки.Пожарным удалось спасти двух человек. Обошлось без жертв.

По уточненной информации управления МЧС по Новосибирской области, в результате пожара огнем повреждены сарай из бруса, автомобиль «Лада-21214», кровля и стена дома, кровля бани, кровля гаража, кровля сарая из кирпича, кровля кладовой, кровля веранды, кровля кухни, навес.

В 01:17 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.Пожарные машины, сменяя друг друга подвозили воду для тушения огня.

Видео АСТ-54

Причины пожара и ущерб установит дознания. Это второй пожар в Бердске с начала 2019 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за «бычка» выгорела комната в общежитии №17 на ул. Герцена 5 января. Сгорели диван, домашние вещи в одной из комнат. Пожарным пришлось эвакуировать 10 человек в условиях сильного задымления.


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