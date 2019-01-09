Оплачивают коммунальные услуги по-новому с 10 января жители Бердска

КБУ Бердска решил пересмотреть свои расходы
С 10 января 2019 года в Бердске начисление за услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения собственникам частных домов, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах с непосредственной формой управления или в домах, перешедших на прямые договоры, будут производиться муниципальным Комбинатом бытовых услуг самостоятельно через Федеральную систему начислений «Город».
Как сообщили в бердском КУБУ, с 10 января показания индивидуальных приборов учета необходимо передавать строго с 23 по 26 число текущего месяца, оплату производить до 10 числа! Так как система оплаты начинает работать с 10 января 2019 года, то пеня за этот месяц начисляться не будет.
Оплатить и предать показания с 10 января можно будет через:
Личный и платежный кабинет в интернете
Кассы РКЦ
Почтовые отделения
Банкоматы и банки
Отделения Сбербанка.
С 1 января 2019 года деятельность по заключению договоров ресурсоснабжения, приему показаний приборов учета, начислению и приему платежей за коммунальные услуги бердский Комбинат бытовых услуг будет производить сам, отказавшись от посредника. АО «Новосибирскэнергосбыт» по агентскому договору с КБУ более пяти лет производил начисление и сбор платежей за коммунальные услуги в Бердске, получая за это порядка 25 млн рублей в год. Договор расторгнут 31 декабря 2018-го.
Руководство КБУ около полугода готовилось к переходу на новую систему сбора и начисления платежей для абонентов Бердска. И коммунальщики уверены, что сделали правильный шаг.
-На данном этапе «Новосибирскэнергосбыт» нам не подходит. Мы уверены, что все должно находиться у собственника ресурса. Мы к этому подошли. Есть спорные моменты с НЭС, но мы уверены, что идем в правильном направлении, возвращая позиции, которые были потеряны. С потерей этих функций, мы потеряли полный контроль за приборами учета потребления ресурсов. Есть ситуации, которые часто рассматриваются по абонентам и они очень серьезные. Это все из-за того, что не было структуры в системе КБУ, которая могла анализировать то, что происходит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор Комбината Владимир Воспанчук.
Начальник отдела по контролю за сбытовой деятельностью КБУ Елена Заякина подчеркнула, что без продления договора с «Новосибирскэнергосбытом», ликвидируется промежуточное звено. Теперь работа с абонентами будет построена с нуля — от получения показаний по приборам учета до выдачи счета-фактуры.
Помимо личного кабинета и возможности оплатить по счетам онлайн, предполагается увеличение пунктов платежей за счет банков, работающих в Новосибирской области. По мнению руководства бердского Комбината бытовых услуг, комплексная автоматизация системы позволит прогнозировать и контролировать поступления денег на лицевые счета, повысит прозрачность начислений, упростит документооборот, обеспечит интеграцию с ГИС ЖКХ и соцзащитой, позволит организовать бизнес-процессы бердского КБУ на новом уровне.
-Ни для кого не секрет, что расходы предприятия на агентский договор составляли более 25 млн рублей в год. На период действие договора сумма комиссионного вознаграждения «Новосибирскэнергосбыту» составила порядка 108 млн рублей. Это не все комиссии, которые были… Это те средства, которые мы не до получали. Мы просчитали финансовую экономию и считаем, что высвобождение этих денег позволит нам как минимум направлять их на снижение кредиторской задолженности, — заявили в КБУ.
По всем вопросам оплаты коммунальных услуг по новой схеме бердчане могут обращаться по телефонам: (38341) 5-83-10, 5-81-50.
Адреса пунктов приема платежей в Бердске:
1. ООО РКЦ Островского, 122 Касса
2. ООО РКЦ Островского, 174 Касса
3. ООО РКЦ Черемушная ,4/1 Касса
4. ООО РКЦ Павлова, 6 Касса
5. ООО РКЦ Ленина, 31/1 Касса
6. ООО РКЦ Ленина, 29/1 Касса
7. ООО РКЦ Ленина, 18 Касса
8. ООО РКЦ Микрорайон, 58 к1 Касса
9. ООО РКЦ мкр. Северный, 19/2 Касса
10. ООО РКЦ Красная Сибирь, 107 Касса
11. АКЦЕПТ БАНК АО Промышленная, 16 Устройство самообслуживания (банкомат)
12. АКЦЕПТ БАНК АО Ленина, 29/1 Устройство самообслуживания (банкомат)
13. АКЦЕПТ БАНК АО Островского, 53/1 Отделение банка / касса
14. БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПАО Рогачева, 1 Отделение банка / касса
15. БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПАО Ленина, 69 Отделение банка / касса
16. БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПАО Горького, 3 Отделение банка / касса
17. Банк ВТБ Ленина, 90 Отделение банка / касса
18. Банк ВТБ Первомайская, 26А Отделение банка / касса
19. ОРС АНП Ленина, 40/1 касса УК Лига
20. ОРС АНП Первомайская, 121 касса УК Лига
21. ОРС АНП Северный, 18/1 касса УК Лига
22. ОРС АНП Красная Сибирь, 101 оф. 6 касса УК Лига
23. ОРС АНП Красная Сибирь, 138 касса УК МАГ-Сервис
24. СОВКОМБАНК Красная Сибирь, 123 Мини-офис №077 терминал
25. СОВКОМБАНК Горького, 4 Мини-офис №109 терминал
26. СОВКОМБАНК Ленина, 33 Офис «Бердский» Касса
27. РОССЕЛЬХОЗБАНК АО Островского, 53/1 Отделение банка / Касса
28. Сбербанк, ПАО Островского, 55 Отделение банка / Касса
29. Сбербанк, ПАО Кутузова, 2 Отделение банка / Касса
30. Сбербанк, ПАО Вокзальная, 52 Отделение банка / Касса
31. Сбербанк, ПАО Ленина, 89/8 Отделение банка / Касса
32. Сбербанк, ПАО Красная Сибирь, 136 Отделение банка / Касса
33. ПОЧТА РОССИИ Микрорайон, 15Б Почтовое отделение
34. ПОЧТА РОССИИ Попова, 1 Почтовое отделение
35. ПОЧТА РОССИИ Пушкина, 175 Почтовое отделение
36. ПОЧТА РОССИИ Новосибирская, 18 Почтовое отделение
37. ПОЧТА РОССИИ Пушкина, 175 Почтовое отделение
38. ПОЧТА РОССИИ Красноармейская, 4 Почтовое отделение
39. ПОЧТА РОССИИ Ленина, 67 Почтовое отделение
Уже не знают где ущипнуть потребителей, всё на плечи взгрузили: Платон, капремонт, мусор и т.д. Но пеня — то почему начисляется, начиная с 10-го числа? Почему нельзя месяц дать на оплату? Пенсия приходит после 11-го у большинства пенсионеров. Да и зачем создавать затор в кассы? Нет, не любит свой народ страна, всё не для людей!!!
9 2
Чёт не понял, почему паника? Почта, сбер, РКЦ — где платили там и платим. Пеня в январе НЕ БУДЕТ. Чего не устраивает-то?
2 8
Это вы там платили, я например, платила через приложение Новосибирскэнергосбыта или через Мои счета. Без очередей, походов по классам, в безналичной форме. И любая форма наличного расчета (у меня кредитка, за снятие налички 24%, а за безналичный расчет — бонусы, — мне он нужен, этот нал?) тем более, если надо куда-то идти и где-то стоять, меня не устраивает.
4 7
Ёла, полностью с Вами солидарна. Очереди мне совершенно не нужны, и комиссионные сборы тоже.
3 4
«Это вы там платили, я например, платила через приложение Новосибирскэнергосбыта или через Мои счета. Без очередей, походов по классам, в безналичной форме.»
О чём вы говорите? Вернитесь с неба на грешную землю!!! Как вы думаете, у скольких процентов пенсионеров Бердска есть банковские карты? Сколько пенсионеров из тех , что владеют картами для снятия пенсии, имею дома компьютер??? Сколько из пенсионеров умеют заходить на сайт банка??? Сколько из пенсионеров ХОТЬ ОДИН РАЗ, ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ рассчитывались в магазинах по безналу??? Ничего, придёт и к вам старость и уже над вами будут издеваться умники, такие как вы, только тогда, вам помешает вспомнить мои слова склероз!!!
5 3
Аноним, а вы о чем говорите? Я что-то сказала о пенсионерах? Я возражала против того, чтобы они платили наличной в кассах, как платили до этого? Но в Бердске живут не только пенсионеры, и обязанность по оплате коммуналки есть не только у них. Или те, у кого нет времени и вообще не за радость ходить по кассам и стоять в очередях и кому вообще не удобен наличный способ расчета — не люди? Или люди второго сорта и их можно и нужно доить? Или у нас законодательно прописано, что наличный расчет имеет приоритет перед безналичным? В магазине с меня не берут дополнительных денег за то, что им не нравится безнал, а эти оборзели вконец, пользуясь тем, что монополисты.
3 3
«Пеня в январе НЕ БУДЕТ. Чего не устраивает-то?»
Меня не устраивает? Первое, касс скс и так на сегодня раз два и опчёлса, а в декабре 18 года их стало на кассу в ленинском меньше. Второе, почему только в январе? А 11 месяцев в 2019 году, чем хуже?
1 0
а весь этот список разве не являются посредниками ?
5 0
«оплату производить до 10 числа! Так как система оплаты начинает работать с 10 января 2019 года, то пеня за этот месяц начисляться не будет.»
Я что-то не понял! В том году, курьер много раз писал, что НЕНУЖНО СОЗДАВАТЬ АЖИОТАЖ, каждый месяц давясь в очередях скс, пытаясь заплатить до 10 числа! А теперь, такая поблажка будет только в январе 2019 года и усёё??? Вы что , опять искусственно создаете четырех часовые очереди с 1-10 числа текущего месяца, с февраля? При этом скс частных касс раз два и обчёлся!
2 0
«Вы что , опять искусственно создаете четырех часовые очереди с 1-10 числа текущего месяца, с февраля? При этом скс частных касс раз два и обчёлся!»
В бывшем магазине лененском, в Бердске, закрыли скс кассу в декабре 2018 года…., чтобы жизнь раем не казалась…..
1 0
«В бывшем магазине лененском, в Бердске, закрыли скс кассу в декабре 2018 года…., чтобы жизнь раем не казалась…..»
На том месте где касса стояла, теперь барыга-гастарбайтер прилавок поставил…..
0 0
А почему КБУ не подготовилось к этому мероприятию, почему нельзя использовать сайт КБУ для оплаты ?
0 0
Новшество о том, что из посредников убрали Энергосбыт, я читал, но как будет происходить переход??? Задал вопрос на сайте энергосбыту, он послал в МУП КБУ https://www.mupkbu.ru/index.php/pages/raschety-i-nachisleniya-dlya-fiz-lits и началось …
Оплачиваю все услуги через автоплатёжи Сбербанка по выставленному счету и голова никогда не болела, пока новый голова не затеял очередную, уже и не вспомню по счету какую перестройку.
1. Информацию, которую они написали в первом абзаце, я читал, раз 5 и у меня постоянно возникал один и тот же вопрос — А куда мне платить??? Вы дайте прочитать простому человеку в вашей компании и спросите понятно ли ей???
2.КБУ пишет — начисления за декабрь производит АО «Новосибирскэнерго сбыт»… вопрос, а платить то кому?? Да я на сайте увидел начисления, пробовал оплатить, но к оплате начисленная сумма не выходит, т.е. принимать оплату он не хочет … не может???
3 Методом научного втыка зарегистрировался в системе Город … и она по адресу, где то нашла, что заплатить надо 1 403,31руб … Странной, но у меня в личном кабинете в http://iberdsk.ru в счете за коммунальные услуги другая сумма ]:-> , и она совпадает с суммой в Энергосбыте … разница небольшая и меньше, но неприятен сам факт этого, что вписать можно что захочешь, … а может мы и раньше платили больше??? ]:-> . Расшифровку платежа она, Система город, не показывает, главное плати, а ваши дэнэжки мы освоим …
Но это ещё не всё, я увидел в платежке, что услугу предъявляет не КБО, а Коммунальные услуги, РКЦ — Бердск, и лицевой счёт РКЦХХХХХ …
Оказывается, просто одного посредника поменяли на два других …???!!! Система Город плюс РКЦ … и это называется прямые платежи? ]:-> Я не поверю, что эти компании не берут себе проценты, на лицо ещё одна коррупционная сделка , у вас же новый управляющий, значит и новые схемы. Этого снимут или посадят, придет новый и опять весь город будет лихорадить новыми инициативами ….и конечно во благо бердчан >:o
Самое интересное, я плачу своей управляющей компании за жилищные услуги через это самое РКЦ без Системы город, а в КБО надо платить через ж…….
Очередной раз убеждаешься, как наши государственные деятели из ничего создают проблему, ….а потом героически её преодолевают и рапортуют . Правильно!! Бабки же надо отрабатывать.
Людиииии куда платитьььь???
Людиии сколько платитьььь???
0 0