Оплачивают коммунальные услуги по-новому с 10 января жители Бердска
МИД Украины призвал запретить въезд в страну мужчинам из России
Матчи дворовых команд посвятят Рождеству в Бердске
Путин запустил хранилище газа в Калининграде
Сгорели дом, автомобиль «Лада» и все надворные постройки на пожаре в Бердске
Спасли двух человек из горящего дома на ул.Павлова в Бердске
Реанимобиль с ребенком-пациентом попала в ДТП в Бердске
СМИ: США проиграли войну в Афганистане
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