Матчи дворовых команд посвятят Рождеству в Бердске

Рождеству Христову в Бердске посвятят несколько событий — творческих и спортивных, сообщили в пресс-центре мэрии.

7 января 2019 в 12:00 во Дворце культуры «Родина» прошло городское мероприятие «Рождество Христово» с праздничным концертом.

12 января в 16:00 в бердской православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского подведут итоги X городского конкурса детского творчества «Рождество Христово» в рамках XIII городского детско-юношеского фестиваля «Творчество». Пройдут праздничный концерт и церемония награждение участников конкурса.

В тот же день, 12 января, состоится рождественский матч по дворовому хоккею. В 11.00 на хоккейной коробке у дома №1 на ул. Горького соберутся хоккейные команды, чтобы определить сильнейших.