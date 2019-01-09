КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к. квартиру на ул. Кр. Сибирь 120
Продам 1к. квартиру на ул. Пионерская 13
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Оплачивают коммунальные услуги по-новому с 10 января жители Бердска

МИД Украины призвал запретить въезд в страну мужчинам из России

Матчи дворовых команд посвятят Рождеству в Бердске

Путин запустил хранилище газа в Калининграде

Сгорели дом, автомобиль «Лада» и все надворные постройки на пожаре в Бердске

Спасли двух человек из горящего дома на ул.Павлова в Бердске

Реанимобиль с ребенком-пациентом попала в ДТП в Бердске

СМИ: США проиграли войну в Афганистане

Коммерческих скотобоен и велошеринга на хватает Новосибирску

Путин: Я получил звание лейтенанта как артиллерист

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Матчи дворовых команд посвятят Рождеству в Бердске

В тот же день, 12 января, состоится подведение итогов творческого рождественского конкурса в православной гимназии.

9.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Матчи дворовых команд посвятят Рождеству в Бердске

Рождественский концерт в ДК «Родина» проходит каждый год

Рождеству Христову в Бердске посвятят несколько событий — творческих и спортивных, сообщили в пресс-центре мэрии.

7 января 2019 в 12:00 во Дворце культуры «Родина» прошло городское мероприятие «Рождество Христово» с праздничным концертом.

12 января в 16:00 в бердской православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского подведут итоги X городского конкурса детского творчества «Рождество Христово» в рамках XIII городского детско-юношеского фестиваля «Творчество». Пройдут праздничный концерт и церемония награждение участников конкурса.

В тот же день, 12 января, состоится рождественский матч по дворовому хоккею. В 11.00 на хоккейной коробке у дома №1 на ул. Горького соберутся хоккейные команды, чтобы определить сильнейших.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Как выросли пенсии жителей Бердска с 1 января 2019 года Оплачивают коммунальные услуги по-новому с 10 января жители Бердска МИД Украины призвал запретить въезд в страну мужчинам из России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика