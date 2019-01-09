Юрлицам не нужно перезаключать договор с КБУ из-за расторжения договора с «Новосибирскэнергосбытом» в Бердске

Платить за коммуналку можно будет четырьмя способами: через кассы, банковские терминалы, приложение или на сайте системы «Город»
О переходе на новую систему оплаты за электроэнергию «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор бердского Комбината бытовых услуг в минувший понедельник, 3 декабря. Руководство КБУ решило не продлевать агентский договор с АО «Новосибирскэнергосбыт». С 1 января 2019 года специалисты КБУ будут сами собирать показания и производить начисление платежей потребителей Бердска.
У бердчан появится возможность платить за коммунальные услуги онлайн через электронную систему «Город». Программисты Центра финансовых услуг Комбината доработали программное обеспечение под потребности бердчан. Теперь у специалистов КБУ будет возможность отслеживать коммунальные аварии в режиме онлайн.
Однако некоторые вопросы для жителей Бердска остались открытыми.
-Воспанчук ничего не сказал про личный кабинет для юридических лиц. И нужно ли перезаключать договор на оказание услуги? Для нас это очень важно. Хотелось бы прояснить этот вопрос как можно скорее! — обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» местный предприниматель.
Начальник отдела по контролю за сбытовой деятельностью бердского КБУ Елена Заякина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что все расчеты и начисления с 1 января 2019 года за отопление, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение юридическим лицам, бюджетным организациям, индивидуальным предпринимателям, собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах будут производиться в КБУ самостоятельно через федеральную систему «Город».
При этом сообщается, что с 23 по 26 декабря для корректного расчета размера платы и формирования сальдо необходимо предоставить показания приборов учета в АО «Новосибирскэнергосбыт» привычным способом, через управляющие компании, пункты приема платежей, по электронной почте abonent@bktrest.ru в формате Excel или через личный кабинет в системе «Город». К электронному письму необходимо прикрепить завизированную скан-копию формы и распечатки отчета о потреблении, показаний приборов учета при наличии технической возможности используемого прибора с указанием его работы в штатном и нештатном режимах за отчетный период.
— У юридических лиц все договоры были заключены с КБУ. АО «Новосибирскэнергосбыт» был указан как агент. Комбинат бытовых услуг перешел на передачу в электронном виде счетов, авансовых счетов, счетов-фактур и других документов реализации через систему СБИС (www.sbis.ru – прим. ред.). До 14 декабря 2018 контрагентам КБУ будет направлено через систему СБИС уведомление и дополнительное соглашение об электронном документообороте и об исключении АО «Новосибирскэнергосбыт» из договора. Личный кабинет для юридических лиц предусмотрен, но он начнет функционировать чуть позже — в начале 2019 года. Оплата будет производиться по банковским реквизитам, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Заякина.
Стоит отметить, что начисления за декабрь 2018 года будет производить АО «Новосибирскэнергосбыт». Но уже с 6 декабря 2018 года бердчане могут получить логин и пароль для авторизации своего личного кабинета в системе «Город».
Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, перешедших на прямые договоры, могут получить логин и пароль в офисе своей управляющей компании. Для этого необходимо предъявить паспорт и свидетельства о праве собственности на жилое помещение.
Собственники частных домов или жилых помещений в многоквартирных домах с непосредственной формой управления могут получить логин и пароль на свою электронную почту. Для этого нужно направить письмо на lk@bktrest.ru. с отсканированной или сфотографированной главной страницей паспорта и пропиской, свидетельство о праве собственности на жилье.
Директор КБУ Владимир Воспанчук отмечал, что в Бердске появится больше пунктов приёма коммунальных платежей, так как система «Город» взаимодействует со многими банками страны. Оплатить услуги можно будет в любом платежном терминале.
Рассчитаться за ЖХК платежи можно будет и через приложение для смартфонов — системы «Город», в личном кабинете на сайте системы «Город». Каждый бердчанин сможет просматривать детализацию начислений и историю коммунальной платы. Квитанцию можно будет распечатать.Оплата некоторых коммунальных услуг через систему «Город» безкомиссионная.
Воспанчук подчеркнул, что прекращение договора с АО «Новосибирскэнергосбыт» не отразится на тарифах. Все привычные для горожан кассы приема платежей, в том числе и РКЦ, останутся прежними.
«Оплата некоторых коммунальных услуг через систему «Город» безкомиссионная.»
Вот и вся соль!
Теперь с потребителей будет браться КОМИССИЯ, которой раньше просто не было!
Вот тебе и скрытое повышение тарифа!
Ну что, кто теперь еще остался рад тому, что ликвидировали посредника?
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Дело не в «ликвидации посредника», а в изменении законодательства и подстраивании под него. Система «город» регулируется ФЗ, а не желанием руководства МП «КБУ».
А вот посредник, который был у них — не регулируется ничем. И передача ему персональных данных потребителей без их согласия — преступление.
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«Оплата НЕКОТОРЫХ коммунальных услуг через систему «Город» — безкомиссионная».
За коммунальные услуги КБУ при оплате онлайн будет комиссия или нет?!
Все от прямого ответа увиливают. Выглядет это очень подозрительно: КБУ решил помочь заработать «Городу» на комиссии с платежей жителей и рекламе.
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неужели дошло наконец?
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Хочется отметить, что тот, кто принимал решение об оплате услуг в Бердске с комиссией, не понимал, как вообще оплачивать услуги ЖКХ в нашем славном городе!
В сложившийся экономической ситуации, жители не пожелают платить комиссию «Системы Город». Стоять в очередях по 3 часа чтобы оплатить коммуналку — также не захотят. Как итог: стремительный рост неплатежей в Бердске. Ограничений по коммуналке за не оплату — не будет, как и судебных взысканий — весь комплекс работ в этом направлений в Бердске проводил «Новосибирскэнергосбыт».
Печальный пример прошлых лет: http://www.kurer-sreda.ru/2015/04/07/176953-kommunalnyj-bunt-piketirovat-meriyu-iz-za-ocheredej-v-kassax-zhkx-gotovy-pensionery-berdska
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какой «комплекс работ» проводил НЭС?
расскажите
ps. разовые акции по приклеиванию бумажек «ДОЛГ» на двери квартир, не в счёт.
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не цепляйтесь к мелочам.
Проблема реально есть: под благим предлогом
на жителей перевесили комиссию!
Раньше комиссию оплачивал КБУ, перечисляя деньги НЭС
Теперь жители поимеют дополнительную строчку в платежке, которая пойдет целиком на обогащение ЦФТ.
Ну и кто выиграл?
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«Теперь жители поимеют дополнительную строчку в платежке» ©
вот когда поимеют эту строчку, тогда будет о чём говорить.
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от вас такого не ожидал….
во-первых: именно вы очень любите обсуждать то, чего еще нет (будь то цены на бензин или стоимость яндексфона, который вообще не факт что существует)
во-вторых: тарифы системы город доступны.
а использование города описано на сайте КБУ
чего вы еще хотите ждать?
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вы подменяете понятия.
Одно дело обсуждать по материалам озвученного(рост топлива или яндекссмарт), и совсем другое- выдавать свои измышлизмы за чуть ли не свершившийся факт(комиссию для всех при оплате жкх).
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Извините, но на сей раз вы вляпались:
1. Про «яндекссмарт» не было НИКАКОЙ официальной информации! Даже про его существование, не говоря уже о цене. Вы лишь обсуждали слухи непонятно чьи, и на их основании делали оценку Яндекса. Молодец
2. А про КБУ все абсолютно явно:
— система ГОРОД объявлена, это факт
— комиссия системы город существует — это факт (https://kvartplata.ru/pay/Pages/31.08.18.aspx)
— потребителям добавили расходов — это факт
— КБУ переложил издержки с себя (перечисление НЭС) на потребителей — это факт
чего вам не хватает и чего вы еще хотите ждать?
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1. никто и не утверждал что она будет именно такой— это уже вы сами себе придумали и начали от этого отталкиваться. Типа сам придумал- сам поспорю.
Я же обсуждал только то что было озвучено в СМИ- предполагаемую цену. Даже ссылку вам давал, откуда информация. Ну да, их источники немного «промахнулись». А может яндекс «одумался» и выставили в итоге за 17990, что сути не меняет- цена сильно завышена.
2. Вся оплата будет завязана только на систему «Город»? Или просто лично вам она была удобна и вы других способов не знаете?
Остальные способы(например, через РКЦ) тоже будут с комиссией?
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Александр, вы же не глупый человек, зачем сами себя закапываете все глубже?
1. Вашу ссылку на поисковик засчитать за источник никак не могу — там бредятина
2. Вы лично сравнивали ХАРАКТЕРИСТИКИ предполагаемого телефона с учетом ЦЕНЫ с аналогами! Вы признаете что занимались фигней наконец?
3. А вот нет, не признаете и опять несете ересь!
Что за 17990???? Опять желтой прессы начитались? Яндекс до сих пор не подтвердил даже существование этого смартфона!
Ну а про КБУ вы сайт не читаете чтоли их?
Ок, подскажу https://mupkbu.ru/ (заметьте, не на поисковик ссылаюсь).
Там есть раздел для физ. лиц: https://www.mupkbu.ru/index.php/pages/raschety-i-nachisleniya-dlya-fiz-lits
Ответ вам: ДА, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ГОРОД!
Ну неужели вы сами не можете это прочитать?
5 2
1. Там была выборка из разных источников. Если уж это для вас «бредятина», то…. даже не знаю.
2. Да. сравнивал. Вполне себе нормальное явление, пообсуждать анонс чего-либо. То что вы там стали к ценам прикапываться- сугубо ваша личная инициатива. Фигня это или нет, каждый решает сам. Я вот думаю, что вы СЕЙЧАС фигнёй полнейшей занимаетесь.
3. Конечно, не признаю. Потому что это не так. Но, признаю ваше право так думать.
17990- цена по которой его выставили 2 декабря в М-видео. Да, научитесь вы наконец-то поиском пользоваться.
ps. тема смарта неуместна. Дальше без меня.
2 7
«В результате нашей деятельности как агента дебиторская задолженность значительно снижается. Так, например, по МУП КБУ с момента вхождения в агентскую деятельность ОАО «Новосибирскэнергосбыт» удалось добиться снижения дебиторской задолженности на 01.10.2014г. по физическим лицам на 19,8%, по юридическим лицам снижение дебиторской задолженности составило более 20%. Что позволило МУП КБУ существенно сократить свою задолженность перед кредиторами».
Источник: https://www.nskes.ru/o-kompanii/novosti/novosti/oao-novosibirskenergosbyt-my-rabotaem-dlya-nashikh-klientov/
5 1
«на 01.10.2014г» ©
а как сейчас? и, есть ли реальная заслуга в этом НЭСа?
А «ошибочные» начисления снижают «дебиторскую задолженность»?
Ну, хотя бы накануне отчётного периода?
2 6
Отчетов очень много на просторах интернета. Там понятен весь комплекс работ. Пример сайт администрации: http://www.berdskadm.ru/city/news/25686/
6 2
я думал своими словами можете.
Если бы хотел «загуглить интернет», не стал бы спрашивать.
2 4
Не являюсь работником ни одной из вышеперечисленных организаций. Все изучил самостоятельно, дабы не навязывать свое мнение.
Указал ссылки для того, чтобы Вы сформировали свое мнение.
Проблема предстоящих изменений беспокоит. Платить комиссию и стоять в очередях больше 15 минут не хочется.
6 1
меня, во всей этой ситуации, больше всего удивляет другое- как бурно пошло обсуждение комиссии в районе 50 рублей, в то время, как тарифы повышаются на цифры в разы большие. налоги на всё подряд. Да ещё и новые вводятся. Всё вокруг дорожает. А подорожавший на 25% проезд в транспорте вас не беспокоит? А то что цены на газ в этом году выросли на 50% не беспокоит?
А ещё тонна новых налогов, акцизов и прочего, не беспокоит?
ps. ну, и напоследок, от того что вас беспокоит комиссия и вы негодуете по этому поводу, что-то изменится? Вы можете влиять на процесс?
6 8
Потому что налоги и повышение тарифов — это федералы и область.
Они далеко, хоть критика и туда присутствует.
Просто обсуждается отдельная штука: решение местного КБУ переложить комиссию на жителей.
Также усложнить им оплату, сделав ее более неудобной.
Для себя вижу 2 минуса, а вот поводов радоваться не вижу.
10 2
Все что вы перечислили (тарифы, газ, транспорт) — это деятельность ФАС России и Правительство РФ.
Комиссия за оплату коммуналки — прихоть руководства КБУ.
11 1
ок.
Вы можете как-то на это влиять?
Обратились ли вы в Прокуратуру с заявлением о необоснованном тарифе/обогащении/нецелевом использовании или чем там ещё можно обратиться?
0 8
«Ну наконец то! давно пора было этих (НЭС) посредников убрать, а то только денег гребли»
шаг 1: объяснить всем радующимся, что радовать нечему и все становится только хуже для потребителя.
когда поймут и будут ставить палки в колеса будут следующие….
5 2