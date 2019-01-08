А вам нравится КВН?

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хосподи, Вит!
да послушай хотя бы Андрееву , она сама с ТВ , знает эту помойку , поэтому сама не смотрит телевизор и другим не советует …))
не смотри никогда российское тв, береги психическое здоровье ! смотри лучше проверенные старые советские фильмы, слушай музыкальную классику и релакс , на худой конец денежные и любовные мантры ))
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Перестал смотреть ещё в 90-х. Юмор стал пошлый, мне не понятный. Да и юмор ли это?
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КВН уже не тот,добавить больше нечего…видел же вон на финале Шойгу посмеивался,так что еще лет 6 умористы точно будут
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не понял проблемы автора. У нас что один канал только? Ну не нравится, не смотри КВН. Переключи на другой канал или вообще выключи телевизор.
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Ха. Я ваще-то не о проблеме переключения каналов написал. Жаль, что вы не поняли.
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Человек переживает, что подобные программы формируют чей то вкус
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Если учесть, что после http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=10374 произошли некоторые изменения: По состоянию на апрель 2013 года контрольный пакет телеканала принадлежал государству (Росимущество — 38, 9 %, ФГУП «ИТАР-ТАСС» 9, 1 %, ФГУП «ТТЦ „Останкино“» 3,0 — 51 %, 25 % — ООО «РастрКом-2002» («Национальная медиа группа») Юрия Ковальчука, 24 % ООО — «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича, то получается, что контрольный пакет акций Первого — в надежных государственных руках. Из чего следует вывод, что проводимая каналом политика — это государственная политика по разложению, растлению и дебилизации населения))
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