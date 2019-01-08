А вам нравится КВН?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалИнтересно, сколько ещё лет Масляков и его клан будут выжимать бабло с давно протухшего КВН? Я понимаю, Костя Эрнст друг его и супер-консерватор, но кто-то же должен остановить всю эту вакханалию? За этими теле-царьками кто-нибудь свыше наблюдает?