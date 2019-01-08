КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к. квартиру на ул. Кр. Сибирь 120
Продам 1к. квартиру на ул. Пионерская 13
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Реанимобиль с ребенком-пациентом попала в ДТП в Бердске

СМИ: США проиграли войну в Афганистане

Коммерческих скотобоен и велошеринга на хватает Новосибирску

Путин: Я получил звание лейтенанта как артиллерист

Приют для бездомных животных «Надежда» стоимостью 15 млн рублей стал собственностью Бердска

Дочь Шойгу не покупала земельные участки на Рублево-Успенском шоссе стоимостью в $9 млн

Япония откажется от компенсаций по Курилам

Удвоение МРОТ поддержали парламентарии России

Светофорами и уличным освещением на 21 млн рублей пополнилась казна Бердска

Курильщики заплатили 74 млн рублей штрафов в 2018 году

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


А вам нравится КВН?

За этими теле-царьками кто-нибудь свыше наблюдает?

8.01.2019 7 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Интересно, сколько ещё лет Масляков и его клан будут выжимать бабло с давно протухшего КВН? Я понимаю, Костя Эрнст друг его и супер-консерватор, но кто-то же должен остановить всю эту вакханалию? За этими теле-царьками кто-нибудь свыше наблюдает?


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Спасли двух человек из горящего дома на ул.Павлова в Бердске Горят хозяйственные постройки у дома №41 по улице Павлова в Бердске Горит дом на ул. Павлова в Бердске

(7) Комментариев

  1. Аноним

    хосподи, Вит!
    да послушай хотя бы Андрееву , она сама с ТВ , знает эту помойку , поэтому сама не смотрит телевизор и другим не советует …))
    не смотри никогда российское тв, береги психическое здоровье ! смотри лучше проверенные старые советские фильмы, слушай музыкальную классику и релакс , на худой конец денежные и любовные мантры ))

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Аноним

    Перестал смотреть ещё в 90-х. Юмор стал пошлый, мне не понятный. Да и юмор ли это? :(

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Организатор

    КВН уже не тот,добавить больше нечего…видел же вон на финале Шойгу посмеивался,так что еще лет 6 умористы точно будут

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. crash

    не понял проблемы автора. У нас что один канал только? Ну не нравится, не смотри КВН. Переключи на другой канал или вообще выключи телевизор.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  5. Аноним

    Человек переживает, что подобные программы формируют чей то вкус

    Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      Если учесть, что после http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=10374 произошли некоторые изменения: По состоянию на апрель 2013 года контрольный пакет телеканала принадлежал государству (Росимущество — 38, 9 %, ФГУП «ИТАР-ТАСС» 9, 1 %, ФГУП «ТТЦ „Останкино“» 3,0 %) — 51 %, 25 % — ООО «РастрКом-2002» («Национальная медиа группа») Юрия Ковальчука, 24 % ООО — «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича, то получается, что контрольный пакет акций Первого — в надежных государственных руках. Из чего следует вывод, что проводимая каналом политика — это государственная политика по разложению, растлению и дебилизации населения))

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика