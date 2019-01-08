Спасли двух человек из горящего дома на ул.Павлова в Бердске

Вечером 8 января сгорел дом №41 по ул.Павлова. К 21.00 пожарные еще боролись с остатками огнем, который возникал то в сарае, то вырывался из-под фундамента. Три пожарных машины, сменяя друг друга, подвозили воду.

По словам полицейских, которые дежурили на месте ЧП, спасли двоих человек, они серьезно не пострадали. Жертв нет.

Дом уничтожен полностью. На пожаре собралась толпа зевак.