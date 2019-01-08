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Спасли двух человек из горящего дома на ул.Павлова в Бердске

Дом уничтожен полностью. На пожаре собралась толпа зевак.

8.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 коммент.
 
Спасли двух человек из горящего дома на ул.Павлова в Бердске

Дом сгорел почти полностью

Вечером 8 января сгорел дом №41 по ул.Павлова. К 21.00 пожарные еще боролись с остатками огнем, который возникал то в сарае, то вырывался из-под фундамента. Три пожарных машины, сменяя друг друга, подвозили воду.

По словам полицейских, которые дежурили на месте ЧП, спасли двоих человек, они серьезно не пострадали. Жертв нет.

Дом уничтожен полностью. На пожаре собралась толпа зевак.

Спасли двух человек из горящего дома на ул.Павлова в Бердске Спасли двух человек из горящего дома на ул.Павлова в Бердске

 


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Спасли двух человек из горящего дома на ул.Павлова в Бердске Горят хозяйственные постройки у дома №41 по улице Павлова в Бердске Горит дом на ул. Павлова в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    На искитимской тоже горело как то

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  2. Аноним

    Молодцы сотрудники полиции спасли пожилых людей

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