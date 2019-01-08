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СМИ: США проиграли войну в Афганистане

100 тысяч американских солдат смогли лишь временно «усмирить» самые опасные районы Афганистана, однако после ухода большей их части талибы начали отвоевывать территории обратно.

8.01.2019 Фото: © AP Photo / Rahmat Gul Нет комментариев
 
СМИ: США проиграли войну в Афганистане

США выводят войска из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана, анонсированный президентом США Дональдом Трампом, является верным решением в условиях, когда война в этой стране «проиграна», а политика Вашингтона в ее отношении зашла в тупик, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал The National Interest.

Трамп намерен вывести войска из Афганистана, стремясь положить конец этой «проигранной войне», однако США не должны питать иллюзий относительно возможных результатов ухода своих войск из страны, считает издание.

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Как отмечается в статье, своей политикой Вашингтон не добился прогресса в «умиротворении» Афганистана: талибы контролируют большую территорию, чем когда-либо с 2002 года — почти 60 процентов, при этом уровень безопасности можно оценить по недавнему инциденту, когда в результате нападения едва не погиб командующий силами США в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер.

«Хваленая» новая стратегия администрации Трампа вызвала рост только в одном показателе: количестве бомб, сброшенных на Афганистан, отмечает The National Interest. Даже сторонники этой войны признают, что США в лучшем случае «зашли в тупик», а американский генерал Джо Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и вовсе заявил о том, что в Афганистане “нет военного решения”, продолжает издание.

Сто тысяч американских солдат смогли лишь временно «усмирить» самые опасные районы Афганистана, однако после ухода большей их части талибы начали отвоевывать территории обратно, напоминает автор.

В случае окончательного ухода сил США за ними последуют и союзники Вашингтона по НАТО, большинство из которых и так не испытывало особого энтузиазма от участия в операции в Афганистане, пишет The National Interest. В этом случае афганское правительство будет вынуждено воевать в одиночку, что, как указывает издание, «не кончится добром», так как власти страны не выживут без «щедрой западной помощи» и консультаций.

Соединенные Штаты тратят на Афганистан огромные средства, отделываясь «малой кровью», и все же Вашингтон проигрывает войну, которую ведет 17 лет, констатирует автор.

По его мнению, существуют и другие способы предотвратить превращение Афганистана в потенциальное убежище для террористов. Так, можно заручиться поддержкой соседей исламской республики, однако это потребует компромиссов с Россией и Китаем, полагает журнал.

Если спецпредставитель США по Афганистану сможет заключить спасающее престиж Вашингтона соглашение с Талибаном, то американским властям необходимо «принять его и уйти», полагает The National Interest.

Однако Соединенным Штатам не следует питать иллюзий относительно того, что произойдет после ухода американской армии из Афганистана, утверждает автор. Так, режим просоветского лидера страны Мухаммеда Наджибуллы, которого «до сих пор с любовью вспоминают некоторые афганцы», пал менее чем через три года после ухода СССР, напоминает он.

«Нам повезет, если наши афганские клиенты смогут выжить дольше», — заключает The National Interest.


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