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Коммерческих скотобоен и велошеринга на хватает Новосибирску

В лидерах по объему бизнеса находятся общепит, торговля, операции с недвижимым имуществом и производство. А мечтают о мечтают о Диснейленде и парке уровня «Зарядье».

8.01.2019 Фото: lidiatur.ru 2 коммент.
 
Коммерческих скотобоен и велошеринга на хватает Новосибирску

Вечерний Новосибирск

Часть направлений бизнеса, которые уже получили развитие в других регионах, в Новосибирск еще не пришли. РБК Новосибирск задал экспертам вопрос: какого бизнеса не хватает в Новосибирске?

Александр Зырянов, руководитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

— Нужен такой бизнес, чтобы транспортная составляющая не убивала возможность экспорта продукции. Мало смысла, например, в производстве в Новосибирске огромных грузовиков, потому что их доставка до западной части России или в другие направления будет дорогостоящей и уменьшит прибыль. А вот если мы будем делать микросхемы или биотехнологическую продукцию, небольших размеров, но капиталоемкую, то затраты на логистику будут небольшими. Это расширит возможность экспорта, вплоть до отправки в любую точку мира.

Владимир Женов, председатель правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, вице-президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий:

— Услуги для людей — это та сфера, которая, как ни странно, развивается недостаточно. Это здоровье, образование, развитие, спорт — одним словом вложение в человеческий капитал. Наши соседи: томичи, барнаульцы, кемеровчане, — почувствовали это и заходят к нам в город с таким бизнесом. Например, сети фитнес-клубов бывают федеральные и региональные, но не новосибирские. Также у нас в городе нет достаточно качественных частных детских образовательных учреждений.

Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

— Новосибирску нужны инновационные предприятия. Думаю, что проект «Академпарк 2.0» успешно закроет эти потребности.

Игорь Салов, председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству:

— У нас слабо развивается ремесленное направление. Бизнес, когда люди делают вещи или предметы своими руками, находится в зародыше. Я говорю не о каких-то сувенирах и поделках, а о прикладных вещах: изделиях, предметах, технике, которые сделаны с помощью ручного труда. Этот вид бизнеса в Новосибирске, да и в России, плохо развивается из-за сложностей, которые ремесленники испытывают в начале своей деятельности: отсутствие оборотных средств, оборудования, выходов на рынки сбыта.

Антон Вершинин, руководитель группы компаний «Дом и сад»:

— Новосибирску нужен большой и серьезный парк, как для отдыха, так и для развлечений. Сейчас в Новосибирске организация парков — это все прошлое столетие, а вот современного, например, уровня Диснейленда, у нас нет. В Москве я видел два места — это известный многим парк «Зарядье» и парк «ЗИЛ», который выполнен интересно с точки зрения ландшафтного дизайна.

Юрий Зозуля, зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области:

— Не хватает бизнеса по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции в широком смысле этого слова. Мы продаем в основном сырье, а если и есть переработка, то она незначительная. Например, зерно мы перерабатываем в муку и на этом все заканчивается. Для создания предприятий по глубокой переработке необходимы венчурные инвестиции. Людей, готовых на такие вложения, очень сложно найти, потому что велики риски, да и длительный срок окупаемости не устраивает многих бизнесменов.

Максим Леоненко, начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска:

— Любому городу, в том числе и Новосибирску, необходимы высокотехнологичные производства.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Пипец.
    Почему Станин не воскреснет.
    …Мало смысла, например, в производстве в Новосибирске огромных грузовиков…

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/08/398288-kommercheskix-skotoboen-i-velosheringa-na-xvataet-novosibirsku
    А как же КАМАЗ, МАН, СКАНИЯ, ХОВО и т.д.?
    Грузовики строить — это не нефтью торговать.
    К стенке надо таких экспертов.

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  2. Аноним

    Какого бизнеса не хватает Бердску?
    НВР — Народу не хватает «хлеба».
    Зрелищ — предостаточно, в том числе — бесплатный просмотр недоступного по цене «хлеба» в витринах, а также кривлянье клоунады региональных, федеральных и местных государственных шутов.

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