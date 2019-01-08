Путин: Я получил звание лейтенанта как артиллерист.

Президент России Владимир Путин рассказал о своем воинском звании артиллериста. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства обсуждал с почетным строителем Российской Федерации Владимиром Бендетом во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге орудия, которые стоят в крепости.

В какой-то момент разговора выяснилось что Путин, как и Бендет, имеют отношение к артиллерии. “Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии… 122 миллиметра”, — сказал президент.

В понедельник, 7 января, Владимир Путин побывал на народных гуляниях в Петропавловской крепости и выстрелил из пушки. Полуденный залп в крепости совершается ежедневно уже много лет.

Видео Кремлин.ру

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Хотел быть летчиком

В марте прошлого года Путин рассказал, что когда он решил стать разведчиком, то пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть, и поделился, почему передумал быть летчиком.

«Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо», — сказал он на встрече с классными руководителями выпускных классов.

По словам Путина, там ему посоветовали закончить сначала вуз и получить юридическое образование.

«С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в итоге поступил на юрфак. «Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь», — сказал он, отметив, что в итоге понял, что ему будет это неинтересно.

Подготовка по линии нелегальной разведки

В июне 2017 года Путин рассказал, что в свое время проходил подготовку по линии нелегальной разведки.

Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР. Перед этим Путин обучался в Краснознаменном институте имени Андропова (КИ, ныне Краснознаменная Академия внешней разведки).

«Это (учеба в КИ — ред.) подготовка состава по линии легальной разведки. Но я какое-то время проходил подготовку по линии нелегальной разведки, там подготовка идет просто индивидуально, один на один с преподавателем», — рассказал глава государства во второй части фильма “Путин”.

В интервью телеканалу NBC российский лидер также отметил, что работа в спецслужбах принесла пользу, а вот тот факт, что это является известным фактом, по словам президента, не вызывает у него никаких эмоций.

«Это был большой опыт, причем в самых разных областях. Это было полезно для меня, когда я перешёл в гражданскую сферу. В этом смысле этот, конечно, положительный опыт мне помогал», — сказал он.

Говоря о том, дает ли опыт работы в спецслужбах какие-либо преимущества перед коллегами, Путин затруднился ответить на этот вопрос, передает РИА Новости.