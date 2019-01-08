Дочь Шойгу не покупала земельные участки на Рублево-Успенском шоссе стоимостью в $9 млн

Представитель Ксении Шойгу, дочери министра обороны Сергея Шойгу, прокомментировал РБК заявления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что она в 2009 году приобрела земельные участки на Рублево-Успенском шоссе стоимостью в $9 млн. «Информация не соответствует действительности», — говорится в ответе Игоря Юртаева, руководителя отдела по связям с общественностью оргкомитета спортивной акции «Гонка героев», развитием которой занимается Ксения Шойгу.

На прошлой неделе ФБК опубликовал фотографии загородного дома в восточном стиле, расположенного на территории площадью около гектара. В фонде утверждают, что фото сделаны в поселке Барвиха неподалеку от Рублево-Успенского шоссе. Согласно данным ФБК два участка, на которых расположен дом, с 2010 года принадлежат Елене Александровне Антипиной. Ее фамилия и отчество совпадают с девичьей фамилией и отчеством супруги Сергея Шойгу Ирины. «Роскошный дом записан на сестру жены Шойгу», — сделал вывод руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

По данным Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (см. фрагменты в конце текста), в ноябре 2009 года некая Ксения Сергеевна Шойгу стала собственником двух соседних участков, расположенных вблизи деревни Барвиха, общей площадью 90 соток. В 2010 году она передала один из них некоему Дмитрию Коцюбинскому, собственником другого в 2011 году стала Антипина.

Цена участков

Кадастровая (близкая к рыночной и учитываемая при налогообложении) стоимость участков, владелицей которых в 2009 году была Ксения Сергеевна Шойгу, сейчас согласно данным Публичной кадастровой карты составляет 49,3 млн руб. или 547 839 руб. за сотку. По оценке ведущего консультанта Swiss Appraisal Юрия Панькова, этот участок (без недвижимости) может стоить порядка 450 млн руб. (50 тыс. руб. за кв. м).

ФБК обратил внимание, что на момент приобретения в собственность этих участков дочери министра тогда только исполнилось 18 лет. «Как (она) стала владелицей земли минимальной стоимостью $100 тыс. за сотку, или $9 млн за весь участок, непонятно, и это отличный вопрос для Следственного комитета», — прокомментировал Албуров.

Дом в поселке Барвиха на Рублево-Успенском шоссе, расположенный, по данным ФБК, на двух участках, владелицей которых в 2009 году была Ксения Сергеевна Шойгу (Фото: Фонд борьбы с коррупцией)

Информация, что указанные участки были оформлены именно на дочь министра обороны Ксению Шойгу и что она была их собственником, «не соответствуют действительности», указал представитель Шойгу. Информация, что она пользовалась домом, указанным на этих участках, также не соответствует действительности, подчеркнул он. На вопрос, является ли Елена Антипина тетей Ксении Шойгу, представитель ответил: «Не обладаю такой информацией».

На вопрос, имеет ли указанная в реестре бывший собственник участка Ксения Шойгу отношение к дочери министра обороны или приходится ей полной тезкой, представитель последней пообещал ответить письменно, однако ответа к моменту публикации не последовало.

24-летняя выпускница экономфака МГИМО Ксения Шойгу сейчас занимается развитием военно-патриотического проекта «Гонка героев», проходящего при поддержке Минобороны, в российских регионах.

По данным СПАРК, Ксения Шойгу, Ирина Шойгу, Людмила Воробьева, Сергей Матвиенко, Елена Антипина, а также Михаил Кенин в 2007–2013 годах были совладельцами ООО «Барвиха, 4», зарегистрированного в подмосковном Одинцово. В марте этого года единственным владельцем общества стало АО «Дрим Хаус». Также Ксения Шойгу согласно СПАРК была совладельцем московского ООО «К2».