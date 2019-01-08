Приют для бездомных животных «Надежда» стоимостью 15 млн рублей стал собственностью Бердска

В канун Нового года мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о передаче в муниципальную собственность имущества приюта для бездомных животных «Надежда».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году завершилось строительство приютского здания и вольеров на новом месте — в районе бердского кладбища на ул. Кирзаводской, но у депутатов осталось немало вопросов. Напомним, что бердчане много лет добивались того, чтобы собачий приют перенесли с ул. Озерной за территорию жилой застройки.

В казну Бердска управление капитального строительства передает:

— вновь построенное здание «Приют для смешанного содержания животных», площадью 459,2 кв. метра, общей стоимостью 11 012 865 рублей;

— ограждение приюта, протяженностью 537 погонных метров общей стоимостью 1 976 169 рублей.

Кроме того, муниципалитет принимает затраты капитального характера «Надежды» в размере 2 239 410 рублей, связанные со строительством приюта для бездомных животных.

В начале 2019 года приют должен взять в оперативное управление построенный объект, оцененный в обей сложности в 13 252 275 рублей и ограждение стоимостью почти 2 млн. «Надежда» обязана обеспечить их обслуживание и эксплуатацию. Контроль за этим возложен на заместителя главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ежегодно на содержание приюта «Надежда» бердский бюджет предусматривает около 5 млн рублей.