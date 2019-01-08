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Удвоение МРОТ поддержали парламентарии России

Однако сенаторы назвали такую идею профсоюзов нереализуемой: повышение МРОТ автоматически повлечет существенное увеличение региональных расходов, на что у них ресурсов нет.

8.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Удвоение МРОТ поддержали парламентарии России

С 1 января 2019 года МРОТ вырос на 117 рублей

В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ. Глава ФНПР Михаил Шмаков призвал увеличить МРОТ до 25 000 рублей. С 1 января это значение составляет 11 280 рублей.

Зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поддержал инициативу.

«Я считаю, что увеличение порога минимальной зарплаты не только будет приводить к более высоким темпам автоматизации производств, но и будет позитивно влиять на важные вопросы, например миграционные», — сказал депутат в интервью RT, отметив, что предложение ФНПР следует воспринимать как цель.

Как быстро и каким образом будут развиваться эти вопросы, должны решать представители экспертного сообщества, добавил Гутенев.

«МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума»

Также идею поддержал глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Он пояснил, что нынешний закон о потребительской корзине определяет, что 50% в ней составляют продукты, 25% — непродовольственные товары и 25% — услуги.

«Исходя из стоимости этой потребительской корзины определяется прожиточный минимум. И в соответствии с Трудовым кодексом МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума», — добавил депутат.

«Нереализуемая инициатива»

При этом в Совфеде инициативу сочли нереализуемой. По словам сенатора Владимира Рязанского, у регионов нет для этого финансовых и экономических возможностей, передает РИА Новости.

Сенатор пояснил, что увеличение размера МРОТ автоматически влечет за собой повышение зарплат врачей и ряда других категорий работников, что, в свою очередь, означает необходимость повышения взносов в фонды обязательного медицинского страхования.

«Около 30% бюджетов фондов формируется за счет выплат именно субъектов Федерации за неработающее население, и повышение МРОТ автоматически повлечет существенное увеличение региональных расходов, на что у них ресурсов нет», — сказал Рязанский.

Он полагает, что вопрос повышения МРОТ и потребительской корзины должен решаться, однако не резко, а постепенно, над чем парламент продолжает работать.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Загнали себя в угол. Может инфляцию и получиться разогнать, а вот потребление уже не увеличиться. Единственный способ пойти по пути Европы ( поднимать зарплаты, пенсии, социалку), но не для этого их мама родила. Шнырить они и должности пахана останутся шныряли.

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  2. Аноним

    Чиновники долго тянули время с удвоением МРОТ — ждали, пока все не выМРУТ.

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  3. Аноним

    Повышение МРОТ—хорошая идея,она выведет из «тени» зарплаты в конвертах а сейчас это повсеместно! Работодатель будет больше отчислять за работника а значит и на пенсию повлияет Но много противников из числа бизнесменов—думцев поэтому нужна воля президента а с этим плохо

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