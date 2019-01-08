Удвоение МРОТ поддержали парламентарии России

В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ. Глава ФНПР Михаил Шмаков призвал увеличить МРОТ до 25 000 рублей. С 1 января это значение составляет 11 280 рублей.

Зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поддержал инициативу.

«Я считаю, что увеличение порога минимальной зарплаты не только будет приводить к более высоким темпам автоматизации производств, но и будет позитивно влиять на важные вопросы, например миграционные», — сказал депутат в интервью RT, отметив, что предложение ФНПР следует воспринимать как цель.

Как быстро и каким образом будут развиваться эти вопросы, должны решать представители экспертного сообщества, добавил Гутенев.

«МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума»

Также идею поддержал глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он пояснил, что нынешний закон о потребительской корзине определяет, что 50% в ней составляют продукты, 25% — непродовольственные товары и 25% — услуги.

«Исходя из стоимости этой потребительской корзины определяется прожиточный минимум. И в соответствии с Трудовым кодексом МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума», — добавил депутат.

«Нереализуемая инициатива»

При этом в Совфеде инициативу сочли нереализуемой. По словам сенатора Владимира Рязанского, у регионов нет для этого финансовых и экономических возможностей, передает РИА Новости.

Сенатор пояснил, что увеличение размера МРОТ автоматически влечет за собой повышение зарплат врачей и ряда других категорий работников, что, в свою очередь, означает необходимость повышения взносов в фонды обязательного медицинского страхования.

«Около 30% бюджетов фондов формируется за счет выплат именно субъектов Федерации за неработающее население, и повышение МРОТ автоматически повлечет существенное увеличение региональных расходов, на что у них ресурсов нет», — сказал Рязанский.

Он полагает, что вопрос повышения МРОТ и потребительской корзины должен решаться, однако не резко, а постепенно, над чем парламент продолжает работать.