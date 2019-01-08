Удвоение МРОТ поддержали парламентарии России

В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ. Глава ФНПР Михаил Шмаков призвал увеличить МРОТ до 25 000 рублей. С 1 января это значение составляет 11 280 рублей.
Зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поддержал инициативу.
«Я считаю, что увеличение порога минимальной зарплаты не только будет приводить к более высоким темпам автоматизации производств, но и будет позитивно влиять на важные вопросы, например миграционные», — сказал депутат в интервью RT, отметив, что предложение ФНПР следует воспринимать как цель.
Как быстро и каким образом будут развиваться эти вопросы, должны решать представители экспертного сообщества, добавил Гутенев.
«МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума»
Также идею поддержал глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Он пояснил, что нынешний закон о потребительской корзине определяет, что 50% в ней составляют продукты, 25% — непродовольственные товары и 25% — услуги.
«Исходя из стоимости этой потребительской корзины определяется прожиточный минимум. И в соответствии с Трудовым кодексом МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума», — добавил депутат.
«Нереализуемая инициатива»
При этом в Совфеде инициативу сочли нереализуемой. По словам сенатора Владимира Рязанского, у регионов нет для этого финансовых и экономических возможностей, передает РИА Новости.
Сенатор пояснил, что увеличение размера МРОТ автоматически влечет за собой повышение зарплат врачей и ряда других категорий работников, что, в свою очередь, означает необходимость повышения взносов в фонды обязательного медицинского страхования.
«Около 30% бюджетов фондов формируется за счет выплат именно субъектов Федерации за неработающее население, и повышение МРОТ автоматически повлечет существенное увеличение региональных расходов, на что у них ресурсов нет», — сказал Рязанский.
Он полагает, что вопрос повышения МРОТ и потребительской корзины должен решаться, однако не резко, а постепенно, над чем парламент продолжает работать.
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Загнали себя в угол. Может инфляцию и получиться разогнать, а вот потребление уже не увеличиться. Единственный способ пойти по пути Европы ( поднимать зарплаты, пенсии, социалку), но не для этого их мама родила. Шнырить они и должности пахана останутся шныряли.
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Чиновники долго тянули время с удвоением МРОТ — ждали, пока все не выМРУТ.
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Повышение МРОТ—хорошая идея,она выведет из «тени» зарплаты в конвертах а сейчас это повсеместно! Работодатель будет больше отчислять за работника а значит и на пенсию повлияет Но много противников из числа бизнесменов—думцев поэтому нужна воля президента а с этим плохо
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