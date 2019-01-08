Замглавы ФСИН: в глазах молодых сотрудников такая тоска, такая безнадега

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению. Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Валерий Максименко.

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗO, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже мoлoдыx. В их глазах такая тоска, такая безнадега», — сказал замглавы ФСИН в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что сотрудники за небольшую плату обязаны ежедневно приходить на работу в места лишения свободы и общаться с заключенными, многие из которых обозлились на жизнь и отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также Максименко рассказал, что в 2018 году в ведомстве было проведено свыше 360 тыс. обследований сотрудников и более 180 тыс. индивидуальных консультаций. По его словам, сейчас одной из наиболее важных проблем является рост случаев нападения осужденных на персонал учреждений. Во ФСИН это связывают отчасти с нежеланием работников применять спецсредства.

«После этого полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть», — пояснил замглавы ФСИН.

В июле в СМИ появилась информация о пытках в ярославской колонии. Юристы фонда «Общественный вердикт» предоставили прессе 10-минутную запись, на кадрах которой видно, что люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По данным правозащитников, после скандала возбуждено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство. Потерпевшими были признаны пять человек.