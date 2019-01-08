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Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

Президент также посетил народные гуляния, поздравил с днем рождения почетного строителя России Владимира Бендета и пообщался с учениками Суворовского военного училища.(ВИДЕО)

8.01.2019 Фото: Кремлин.ру 10 коммент.
 
Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

Президент РФ Владимир Путин перед традиционным полуденным выстрелом из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Петропавловскую крепость на народные гулянья и произвел традиционный полуденный выстрел из пушки, сообщает сайт Кремля.

Традиция совершать полуденный залп насчитывает не один десяток лет, очередь на производство выстрела соблюдается достаточно строго. В рождественский день право на залп из пушки подошло для почетного строителя России Владимира Бендета, которому 7 января исполнилось 85 лет.

Президент поздравил именинника и подарил ему ручку.

Владимир Путин также пообщался с воспитанниками Суворовского военного училища.

Традиция пушечного выстрела в определенное время дня существует в некоторых других портовых городах в России и в ряде других стран, однако только в Санкт-Петербурге такой выстрел официально признан символом города. Впервые проводить такую церемонию в городе предложил в 1735 году французский астроном, академик Российской академии наук Жозеф Делиль, но первый выстрел был дан лишь в 1865 году. Сначала пушка стреляла от Адмиралтейства, а в 1873 году ее переместили на Нарышкин бастион Петропавловской крепости. Традиция сохранялась до 1934 года, когда ленинградские власти решили ее отменить, она была возобновлена в 1957 году, когда с опозданием на четыре года отмечалось 250-летие города.

Видео Кремлин.ру

Позже глава государства посетил фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости «Путешествие вокруг света».

Президент осмотрел экспонаты и сфотографировался с детьми, которые в понедельник пришли на выставку.

Доминантой фестиваля является почти восьмиметровой высоты корабль с алыми парусами. Здесь же представлены все континенты с их характерной архитектурой, флорой и фауной, а также подводный мир океанов. Скульптуры, преображаемые при помощи разноцветной художественной подсветки, размещены в огромном шатре-холодильнике, где поддерживается температура ниже нуля. В предыдущие годы оттепель не раз мешала работе фестиваля, так что с 2015 года было решено проводить его под крышей и гарантировать наличие холода при помощи технических средств.

В числе экспонатов из «зимнего» материала — статуя Свободы на доске для серфинга, а также разведенные пролеты Дворцового моста — одной из самых узнаваемых достопримечательностей Петербурга. Гостям также предлагается загадать желание у большой свиньи-копилки — символа наступившего 2019 года.

Визит в Петропавловский собор

В Санкт-Петербурге президент также посетил Петропавловский собор, фамильную усыпальницу Романовых на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Президент после осмотра собора сфотографировался с местными жителями и туристами, которых в понедельник собралось больше обычного — в Петропавловской крепости начались народные гуляния.

Первый деревянный храм в честь апостолов Петра и Павла был заложен на Заячьем острове 29 июня (12 июля) по указу Петра I. Каменный собор, сохранившийся до наших дней, строился по проекту итальянского архитектора Доменико Трезини больше двадцати лет — с 1712 по 1733 год. В 1742 году он был освящен Русской Православной церковью и до 1858 года являлся кафедральным, уступив затем этот статус Исаакиевскому собору. С 1919 по 2000 годы богослужения в этом храме не проводились. С 1922 года собор стал частью Музея революции, в 30-40-х годах прошлого века его приспособили под склад Центральной книжной палаты, в 1954 году передали в комплекс Государственного музея истории города, в который он входит и сейчас.

Петропавловский собор — самое высокое из исторических зданий Санкт-Петербурга, его высота со шпилем составляет 122,5 м. Он также считается памятником русской воинской славы: в XVIII-XIX веках здесь хранились трофейные знамена и ключи от взятых русской армией городов и крепостей, которые в начале ХХ века были переданы в Эрмитаж. В наши дни в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Петр I придал храму статус официальной усыпальницы российской императорской семьи. Здесь похоронены все российские императоры и императрицы. В 1998 году в Екатерининском приделе собора были захоронены останки Николая II, его семьи и слуг. Не погребенными остаются пока лишь цесаревич Алексей и его сестра Мария, предполагаемые останки которых были найдены в 2007 году под Екатеринбургом.

Путин прибыл в Санкт-Петербург в ночь на понедельник и посетил рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе.


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(10) Комментариев

  1. ПЕНС

    Путин выстрелИ из пушки Петропавловской крепости

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    Путин порезал палец,
    Путин выстрелил из пушки,
    У Путина развязались шнурки…
    Путин высморкался прилюдно…

    Насколько мелким и мелочным становится пиар-сопровождение походов «великого» правителя в медиа.

    Thumb up 13 Thumb down 1

    • Человек

      «Президент также постели народные гуляния…».
      Ну одни ошибки в тексте.Кто у вас модераторор?
      Может вы к себе на работу взяли этого Нового мэра?
      Ведь только его печатаете,да Поросёнка Петю — больше читать некого,остальных всех не пропускаете.
      Человек —- *IN LOVE*

      Thumb up 1 Thumb down 4

      • Аноним

        Рад за тебя, Человек. Теперь ты с нами вместе.
        Твой пост пропустили вместе с остальными либерастическими оппозиционными писаниями.
        И даже пишешь с ошибками, как и мы — после точки или запятой никогда пробел не ставишь.
        Про грамматику, стилистику, орфографию, пунктуацию и лексику пока промолчу.
        *IN LOVE* :-D

        Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Аноним

    Путин Путин Путин Путин. Родила коала. Вот такие новости первого канала

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • Человек

      Аноним — 13.36. Аноним/ка,вы что думаете,что можете стихи слогать? Да вы можете только желчь выливать да самогон раз за разом наливать.
      Человек ———— *IN LOVE*

      Thumb up 0 Thumb down 4

    • Поросёнок Пётр

      Украина, Путин, Путин, Украина, Путин, Трамп.
      Украина, снова Путин, он из пушки сделал залп!

      А на Западе всё плохо, долг растёт у США,
      Ну и снова Украина, так до самого утра.

      У ведущих хмуры лица, злоба бьёт из всех щелей.
      Ну а, что в своей стране творится, не узнать из новостей. *NO*

      Thumb up 5 Thumb down 2

      • Человек

        Петя,Петя,Поросёнок,что же нового у тебя?
        Что в стране хорошего творится я узнаю в этом году только от тебя.Да — да — да! /Так,и повторяем куплет/.А аномиму —16.06.Я же вижу,что вы из редакции,или корридора редакции.Проверьте свой комментарий и тоже обнаружите пару ошибок./не ошибается тот,кто не пишит/.
        Человек —— *IN LOVE*

        Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Судя по длительности отсутствия вас в комментаторах смею предположить. Вы находились в длительном запое с последующим нахождении в реабилитационном центре? А про стихи. Дак это не мои. Гарик харламов. Рекомендую

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Из человека *IN LOVE* Злоба поперла. Все вокруг враги. Анонимы поросята :-D про самогон че то плетёт. Мысли не сформулированные. Чел то походу запойный :-D

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