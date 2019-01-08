В лобовом ДТП с КамАЗом погибла 18-летняя пассажирка Nissan Skyline в Новосибирской области

В Каргатском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили 8 января в управлении МВД по Новосибирской области.

Вчера, 7 января, в 20.00 на 1278-м км автодороги Р-254 «Иртыш» 24-летний житель Чановского района, управляя автомобилем «Ниссан Скайлайн», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. На встречке он совершил столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением 32-летнего жителя Бердска.

В результате аварии от полученных травм скончалась на месте 18-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.