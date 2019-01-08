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В лобовом ДТП с КамАЗом погибла 18-летняя пассажирка Nissan Skyline в Новосибирской области

За рулем большегруза находился 32-летний житель Бердска. Водитель иномарки, который выехал на встречку, госпитализирован с различными травмами.

8.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
В лобовом ДТП с КамАЗом погибла 18 летняя пассажирка Nissan Skyline в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

В Каргатском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили 8 января в управлении МВД по Новосибирской области.

Вчера, 7 января, в 20.00 на 1278-м км автодороги Р-254 «Иртыш» 24-летний житель Чановского района, управляя автомобилем «Ниссан Скайлайн», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. На встречке он совершил столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением 32-летнего жителя Бердска.

В результате аварии от полученных травм скончалась на месте 18-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    На настоящей дороге —невозможно выехать на полосу встречного движения В России только направления

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