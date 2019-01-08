Дочь Шойгу не покупала земли на Рублевке

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https://www.rbc.ru/politics/03/11/2015/5637a67d9a794760998720d3

Земельные владения дочери министра обороны России вызывают споры среди общественности. Ведь если мы возьмем только землю в элитном районе в Барвихе, то там одна лишь земля стоила 9 миллионов долларов (2 участка).

И эта стоимость не показалась слишком высокой для дочери Шойгу. Она на себя оформила эту землю, на которой затем появился огромный особняк в «традиционном» стиле, который, судя по всему, близок ее отцу.

Вопрос цены

Почему Ксения приобрела участок именно в 18 лет? Потому что ее не нужно указывать в обязательной декларации Шойгу именно с этого возраста. Кем она была в 18 лет? Она была студентом и нигде не работала.

Почему не возник вопрос на тему того, откуда у нее могут быть такие деньги? Потому что на территории Российской Федерации не действует конвенция ООН по борьбе с коррупцией. Нет закона о борьбе с незаконным обогащением, против которого выступал как Путин, так и Медведев.

Следовательно, мы можем изначально понять, что это весьма сомнительная история, и неизвестно, то ли это особняк министра, то ли подарок дочке на день рождения. Это вопросы не столь важные. Важнее другое.

Откуда деньги?

Действительно, принципиален вопрос, откуда могли появиться такие деньги? Ведь собственно сама земля стоила 9 миллионов долларов, а еще особняк — около 18 миллионов долларов, по мнению экспертов Фонда борьбы с коррупцией.

Даже сейчас Шойгу зарабатывает примерно 10 миллионов рублей в год. Раньше — еще меньше. По факту это означает, что он в принципе заработать такую сумму, сколько стоит этот дом, не мог за всю жизнь.

Из-за скандала в итоге дом и землю пришлось оформить на сестру жены Шойгу, однако ведь это не снимает никаких странностей в деле. Более того, интересным моментом является то, что сестра жены Шойгу по фамилии Антипина является женой главы «Ачинскалюминстроя», где когда-то работал сам Шойгу.

Поскольку все это происходило не вчера, сегодня мы можем отметить, что дело «забыто», потому что никакие государственные структуры в подобном деле не нашли нарушений закона или противоречий. Никто даже и не заподозрил, что тут может быть что-то незаконное. В Европе или тем более Сингапуре бы явно иначе отнеслись к подобному.

Представитель Ксении Шойгу, дочери министра обороны Сергея Шойгу, прокомментировал РБК заявления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что она в 2009 году приобрела земельные участки на Рублево-Успенском шоссе стоимостью в $9 млн. «Информация не соответствует действительности», — говорится в ответе Игоря Юртаева, руководителя отдела по связям с общественностью оргкомитета спортивной акции «Гонка героев», развитием которой занимается Ксения Шойгу.