Убьет током: Запретили мыться в ванной из-за порыва заземляющего кабеля в 9-этажке Бердска.

В 9-этажном доме №103 на ул. Красная Сибирь в Бердске сегодня, 8 января, отключили горячую воду. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» жители многоэтажки, управляющая компания «Жилкомсервис», обслуживающая дом, предупредила потребителей о том, что принимать ванну для них смертельно опасно.

Оказалось, что накануне неизвестные вырвали заземляющий кабель из электрощитка в одном из подъездов многоквартирного дома. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила диспетчер УК Елена. «Жилкомсервис» проинформировал жителей дома №103 на ул. Красная Сибирь, что пользоваться горячей водой в таких условиях непозволительно — бьет током.

По словам Елены, восстанавливать кабель будут завтра, 9 января, в первый рабочий день 2019 года:

-Отключена горячая вода. Работы (запланированы) на завтра — в рабочее время. Мы уведомили жителей о том, что нельзя пользоваться горячей водой до устранения аварии — это опасно.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия выезжали полицейские, которые снимали отпечатки пальцев. Ищут злоумышленников, повредивших имущество собственников 9-этажки. Многоквартирный дом, пострадавший от вандалов, расположен в Микрорайоне Бердска, недалеко от ТЦ «Гермес».