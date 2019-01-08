Пока не восстановят заземляющий кабель в подъездном электрощитке, горячую воду не дадут
В 9-этажном доме №103 на ул. Красная Сибирь в Бердске сегодня, 8 января, отключили горячую воду. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» жители многоэтажки, управляющая компания «Жилкомсервис», обслуживающая дом, предупредила потребителей о том, что принимать ванну для них смертельно опасно.
Оказалось, что накануне неизвестные вырвали заземляющий кабель из электрощитка в одном из подъездов многоквартирного дома. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила диспетчер УК Елена. «Жилкомсервис» проинформировал жителей дома №103 на ул. Красная Сибирь, что пользоваться горячей водой в таких условиях непозволительно — бьет током.
По словам Елены, восстанавливать кабель будут завтра, 9 января, в первый рабочий день 2019 года:
-Отключена горячая вода. Работы (запланированы) на завтра — в рабочее время. Мы уведомили жителей о том, что нельзя пользоваться горячей водой до устранения аварии — это опасно.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия выезжали полицейские, которые снимали отпечатки пальцев. Ищут злоумышленников, повредивших имущество собственников 9-этажки. Многоквартирный дом, пострадавший от вандалов, расположен в Микрорайоне Бердска, недалеко от ТЦ «Гермес».
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Это нормальный процесс при обнищании,то ли ещё будет. Собственники скидывайтесь на кабель,не грязными же ходить.
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Запретили мыться в ванной! Что это значит?
Это бездушие и непринятие мер, что характерно для мэра.
В социалистической стране это предмет разбирательства в прокуратуре, партийных органах.
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Убьет током: Запретили мыться в ванной из-за порыва заземляющего кабеля в 9-этажке Бердска.
А можно ли привлечь к проблеме прокуратуру, которая позволяет эксплуатировать дом в опасном для жизни жильцов состоянии?
Разве не правильнее было обезопасить жильцов, отключив во всем доме электроэнергию, вместо отключения горячей воды?
Убить током может и от пустых труб.
УК — под суд.
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Что же это за напасть то такая??!!! То канализацию тряпками забьют, то кабель вырвут. Трубы рвет постоянно, без света люди сидят. Как будто в Бердске банда вредителей завелась, жизнь людям портить, издеваться
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