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Убьет током: Запретили мыться в ванной из-за порыва заземляющего кабеля в 9-этажке Бердска

Неизвестные вырвали кабель из электрощитка в подъезде и теперь принимать ванну стало смертельно опасно. УК отключила горячую воду, полиция ищет вандалов.

8.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова 4 коммент.
 
Убьет током: Запретили мыться в ванной из за порыва заземляющего кабеля в 9 этажке Бердска

Пока не восстановят заземляющий кабель в подъездном электрощитке, горячую воду не дадут

В 9-этажном доме №103 на ул. Красная Сибирь в Бердске сегодня, 8 января, отключили горячую воду. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» жители многоэтажки, управляющая компания «Жилкомсервис», обслуживающая дом, предупредила потребителей о том, что принимать ванну для них смертельно опасно.

Оказалось, что накануне неизвестные вырвали заземляющий кабель из электрощитка в одном из подъездов многоквартирного дома. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила диспетчер УК Елена. «Жилкомсервис» проинформировал жителей дома №103 на ул. Красная Сибирь, что пользоваться горячей водой в таких условиях непозволительно — бьет током.

По словам Елены, восстанавливать кабель будут завтра, 9 января, в первый рабочий день 2019 года:

-Отключена горячая вода. Работы (запланированы) на завтра — в рабочее время. Мы уведомили жителей о том, что нельзя пользоваться горячей водой до устранения аварии — это опасно.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия выезжали полицейские, которые снимали отпечатки пальцев. Ищут злоумышленников, повредивших имущество собственников 9-этажки. Многоквартирный дом, пострадавший от вандалов, расположен в Микрорайоне Бердска, недалеко от ТЦ «Гермес».


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Это нормальный процесс при обнищании,то ли ещё будет. Собственники скидывайтесь на кабель,не грязными же ходить.

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  2. Николай

    Запретили мыться в ванной! Что это значит?
    Это бездушие и непринятие мер, что характерно для мэра.
    В социалистической стране это предмет разбирательства в прокуратуре, партийных органах.

    Thumb up 0 Thumb down 2

  3. Аноним

    Убьет током: Запретили мыться в ванной из-за порыва заземляющего кабеля в 9-этажке Бердска.

    А можно ли привлечь к проблеме прокуратуру, которая позволяет эксплуатировать дом в опасном для жизни жильцов состоянии?
    Разве не правильнее было обезопасить жильцов, отключив во всем доме электроэнергию, вместо отключения горячей воды?
    Убить током может и от пустых труб.
    УК — под суд.

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  4. Аноним

    Что же это за напасть то такая??!!! То канализацию тряпками забьют, то кабель вырвут. Трубы рвет постоянно, без света люди сидят. Как будто в Бердске банда вредителей завелась, жизнь людям портить, издеваться

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