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Стальную стену на границе с Мексикой построит Трамп

По мнению президента США, не бетонная, а металлическая стена прочнее и будет меньше бросаться в глаза.

8.01.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Стальную стену на границе с Мексикой построит Трамп

Дональд Трамп

Стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, чтобы препятствовать проникновению на свою территорию нелегальных мигрантов, будет из стали. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье.

Он отметил, что вице-президент Майкл Пенс ранее на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе. «Мы планируем теперь [строить] стальную стену, а не бетонную», — написал Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, стальная стена прочнее и будет меньше бросаться в глаза, передает ТАСС.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.


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