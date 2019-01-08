Стальную стену на границе с Мексикой построит Трамп

СМИ: США проиграли войну в Афганистане
Коммерческих скотобоен и велошеринга на хватает Новосибирску
Путин: Я получил звание лейтенанта как артиллерист
Приют для бездомных животных «Надежда» стоимостью 15 млн рублей стал собственностью Бердска
Дочь Шойгу не покупала земельные участки на Рублево-Успенском шоссе стоимостью в $9 млн
Япония откажется от компенсаций по Курилам
Удвоение МРОТ поддержали парламентарии России
Светофорами и уличным освещением на 21 млн рублей пополнилась казна Бердска
Курильщики заплатили 74 млн рублей штрафов в 2018 году
Замглавы ФСИН: в глазах молодых сотрудников такая тоска, такая безнадега