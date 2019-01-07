Санкции: США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Минфин США не выдал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран. Об этом сообщает израильский портал iHLS.

Отмечается, что разрешение американского казначейства требуется, если поставляемые лайнеры содержат более 10 процентов произведенных в Соединенных Штатах деталей.

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) пытались договориться о поставках самолетов в Иран с 2014 года, основным препятствием было наличие в них комплектующих производства США. В апреле «Гражданские самолеты Сухого» подписали с двумя иранскими авиакомпаниями меморандумы о намерениях на поставку 40 экземпляров SSJ-100R до 2022 года. Несмотря на то, что в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и восстановлении санкции в отношении этой страны, в ГСС подтверждали намерение поставить самолеты.

ГСС не получили ответа

«Гражданские самолеты Сухого» пока не получили от минфина США ответа по поставкам самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Иран, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Мы пока не получали никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного», — ответили в ГСС на вопрос о запрете США на поставки воздушных судов в Иран.

Уменьшить долю американских комплектующих

Компания «Гражданские самолеты Сухого» вернется к вопросу поставок пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Иран после того, как уменьшит долю американских комплектующих в лайнере до уровня ниже 10 процентов, заявил президент ГСС Александр Рубцов.

«Мы приняли твердое решение пока отказаться от продажи самолетов в Иран в нынешних условиях с учетом наличия 22 процентов прямого американского оборудования…. Как только мы уйдем ниже 10 процентов, то мы к этому вопросу вернемся», — сказал Рубцов в ноябре прошлого года на пресс-конференции во время авиасалона BIAS-2018 в Бахрейне.

Сделать производство рентабельным

Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 станет рентабельным, когда его объем достигнет 30-32 пассажирских самолетов и не менее пяти бизнес-джетов в год, сообщал Рубцов.

«Если будем производить 30-32 самолета в год, и еще пять надо нам делать VIP, тогда у нас будет все хорошо», — сказал он.

Увеличить поставки

«Гражданские самолеты Сухого» в нынешнем году планируют увеличить поставки до 28 самолетов Sukhoi Superjet 100 после снижения до 26 единиц в 2018 году, когда был определенный дефицит двигателей, следует из слов Рубцова.

По его словам, в настоящее время в эксплуатации находится 136 самолетов.

В частности, ГСС рассчитывают в первом квартале 2019 года заключить твердый контракт со словенской авиакомпанией Adria на поставку 15 SSJ.

Минпромторг в ноябре прошлого года сообщал, что Adria Airways приобретет 15 SSJ100, поставки начнутся со следующего года. Компании заключили соглашение о намерениях. Также было подписано соглашение по созданию совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов (ТОиР) в аэропорту Любляны.

SSJ-100

Первый летный Sukhoi Superjet 100 представили публике 26 сентября 2007 года. Это российский ближнемагистральный самолет. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Лайнер разработало АО «Гражданские самолеты Сухого» в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica (впоследствии Leonardo Aircraft), в кооперации с французской Snecma, американской корпорацией Boeing и некоторыми другими иностранными компаниями.

В проекте также участвуют американские Autronics (Curtiss Wright, поставляет противопожарные системы), B/E Aerospace (кислородные системы), Honeywell (вспомогательные силовые установки), Parker (гидравлические системы), Hamilton Sundstrand (системы электроснабжения), Goodrich (колеса и тормоза).

На этапе проектирования в составе самолета было предусмотрено до 80 процентов зарубежных комплектующих, однако эта доля постепенно снижалась. Позже, как заявили в ГСС, компания приступила к разработке новой версии самолета — SSJ-100R, которая предполагает увеличение доли российских компонентов до 50-60 процентов.

Источник: РИА Новости